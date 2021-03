Samsung dévoile le robuste Galaxy Xcover 5

C’est un téléphone pour les travailleurs sur le terrain – Samsung a dévoilé le Galaxy Xcover 5. C’est un petit téléphone robuste qui peut rebondir après des chutes de 1,5 m (5 pi) grâce à ses amortisseurs améliorés. En outre, il est classé IP68, ce qui signifie qu’il peut passer plus de 30 minutes sous 1 m d’eau et est complètement étanche à la poussière. Il a également une certification MIL-STD810H.

Le combiné mesure 147,1 x 71,6 x 9,2 mm et dispose d’un petit écran LCD de 5,3 pouces avec une résolution de 720p +. La sécurité biométrique est assurée par la caméra frontale de 5 MP intégrée dans le cadre au-dessus de l’écran.

Samsung a travaillé avec des partenaires pour fournir une intégration utilisable dans une grande variété de scénarios commerciaux. La fonction push-to-talk vous permet d’utiliser le Xcover 5 comme talkie-walkie avec l’application Microsoft Teams. En outre, la clé Xcover peut être personnalisée pour lancer n’importe quelle application que vous aimez.

La fonction Samsung Knox Capture transforme la caméra arrière 16 MP en un scanner de codes-barres de qualité professionnelle. Le téléphone fonctionne sous Android 11 avec toutes les fonctionnalités de sécurité Knox, ce qui lui permet de transporter des informations sensibles. Le téléphone est alimenté par un chipset Exynos 850 couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.











Le robuste Samsung Galaxy Xcover 5

La batterie de 3000 mAh est remplaçable par l’utilisateur. Il peut être chargé via le port USB-C à 15 W ou en utilisant un berceau qui se connecte aux deux broches pogo. Avec NFC, le téléphone peut être utilisé comme carte de transport pour aider les travailleurs à se rendre au travail. Le téléphone sera disponible en configurations simple et double SIM (cela dépend de la région).

Le Samsung Galaxy Xcover 5 sera disponible plus tard ce mois-ci, venant d’abord sur certains marchés d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine. Plus tard, il s’étendra à d’autres régions.

Au Royaume-Uni en particulier, le téléphone sera mis en vente le 12 mars et sera disponible en ligne sur le Samsung Business Shop pour 330 £. Vous pouvez trouver le Xcover 5 et les autres appareils robustes de Samsung ici. Ces appareils «Galaxy Rugged» seront disponibles dans les magasins Samsung Experience Store dès leur réouverture en toute sécurité.

En Belgique, le téléphone devrait être disponible plus tard dans la journée pour 290 €.

La source