Quelque chose d’important s’est presque perdu dans le feu d’artifice du dévoilement du Galaxy S21 – Samsung lance deux nouveaux stylos S, dont un modèle Pro. Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G prend en charge les deux, en fait, vous pouvez utiliser n’importe quel S Pen actuel ou ancien (donc si vous avez une ancienne note, vous pouvez utiliser son stylet).

Le nouveau S Pen est lager dans toutes les dimensions, ce qui le rend plus confortable. Cela est rendu possible car le stylet n’a pas besoin de s’insérer dans un téléphone fin, mais il est fixé sur le côté de certains étuis.

Nous devons souligner qu’il s’agit d’un stylet passif (car il n’y a pas de pâte à l’intérieur), de sorte que la fonctionnalité Bluetooth des récentes Galaxy Notes est manquante. Cependant, grâce à la technologie Wacom, le S21 Ultra peut détecter lorsque vous appuyez sur le bouton pour déclencher certaines actions et raccourcis (tant que le S Pen est près de l’écran).

Ensuite, il y a le S Pen Pro. Celui-ci est encore plus grand et offre les fonctionnalités Bluetooth, par exemple en utilisant le stylet comme clé d’obturateur à distance ou en contrôlant le lecteur de musique. Le Pro sera disponible plus tard cette année, son prix n’a pas été révélé.

En ce qui concerne le S Pen de base pour Galaxy S21 Ultra, il coûte 40 $ à lui seul ou vous pouvez obtenir un étui à 70 $ livré avec le stylet. Ou, encore une fois, vous pouvez utiliser un ancien S Pen que vous avez.

Le S Pen Pro n’est pas exclusif au S21 Ultra, en passant, il fonctionnera sur les appareils compatibles S Pen existants dès qu’ils seront mis à jour vers One UI 3.1. La liste comprend les Galaxy Note10 et Note20 ainsi que des tablettes comme les Galaxy Tab S6 et S7.

Le fait que Samsung ouvre le S Pen à des sociétés tierces qui vendent des stylets basés sur Wacom est peut-être encore plus important. Il n’est pas tout à fait clair si ceux-ci fonctionneront dès le premier jour ou si une mise à jour logicielle est nécessaire.

Stylets compatibles: Hi-Uni Digital Mitsubishi Pencil • Staedtler Noris digital • LAMY AL-star noir EMR

