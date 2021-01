Samsung dévoile le nouveau Chromebook 2 Galaxy 2 en 1 avec processeur Intel de 10e génération et écran QLED

Samsung a dévoilé son Galaxy Chromebook 2 de nouvelle génération, quelques jours avant l’événement CES 2021. Le nouveau portable Galaxy vient exactement un an après que le géant de la technologie sud-coréen a dévoilé le Chromebook Galaxy 2-en-1 de première génération. Il s’agit également du premier Chromebook au monde à disposer d’un panneau d’affichage QLED. De plus, le dernier Galaxy Chromebook 2 s’adresse aux étudiants et se dit idéal pour le divertissement avec son écran de 13,3 pouces et son système audio Smart AMP. Samsung affirme que le son Smart AMP est 178% plus fort que l’amplificateur moyen.

À partir de la conception, le nouveau Galaxy Chromebook 2 est disponible dans les options de couleurs Fiesta Red et Mercury Grey et dispose d’un clavier rétroéclairé. Il arbore un écran Full HD de 13,3 pouces (1 920 x 1 080 pixels) avec support tactile et des cadres étroits de tous les côtés. Sous le capot, il contient le processeur Intel Core i3-10110U ou Intel Celeron 5205U de 10e génération (la configuration varie selon le marché) avec jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR3 et un processeur graphique Intel UHD intégré. Le nouveau Chromebook Galaxy sera également disponible en options de stockage de 64 Go et 128 Go avec prise en charge microSD.

Comme prévu, le Galaxy Chromebook 2 fonctionne sur Chrome OS hors de la boîte et est livré avec la prise en charge intégrée de Google Assistant. Les utilisateurs ont également accès à plusieurs applications Google préchargées telles que le navigateur Chrome, Google Drive, Google Meet, etc. Il existe également un appareil photo de 1 mégapixel pour les appels vidéo HD. Les autres fonctionnalités du nouveau Chromebook Galaxy incluent le Wi-Fi 6, le Bluetooth v5.0, deux ports USB-C et la prise en charge du stylet USI (vendu séparément). Il contient également 45,5 Wh, bien que la société ait spécifié des détails sur la durée de vie de la batterie par charge. Il y a aussi une prise casque sur le côté gauche du portable.

Le a annoncé le lancement du Samsung Galaxy Chromebook 2 dans un article de blog, mais n’a pas souligné son prix. Selon The Verge, le prix du nouveau Galaxy Chromebook commence à 549,99 $ (environ Rs 40400) et sera disponible à l’achat au premier trimestre de 2021.