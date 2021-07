Samsung dévoile le moniteur de jeu Odyssey Neo G9 240Hz avec rétroéclairage mini-LED

Samsung a mis à niveau son moniteur de jeu ultra large Odyssey G9 avec la même technologie Neo QLED utilisée dans ses derniers téléviseurs dotés de rétro-éclairage mini-LED. Le nouveau modèle est surnommé l’Odyssey Neo G9. Samsung le présente comme le premier moniteur de jeu incurvé mini-LED au monde doté de la technologie Quantum Matrix, mais notez qu’il ne s’agit pas du premier moniteur mini-LED sur le marché.

L’Odyssey Neo G9 est un moniteur de 49 pouces avec un format d’image 32:9 – en gros, il s’agit de deux moniteurs 16:9 côte à côte. La résolution est la même que sur l’original, 5 120 x 1 440 px. Et il a la même courbure 1000R. Cependant, la nouvelle matrice Quantum Mini LED présente des avantages marqués en matière de qualité d’image.

Les mini-LED qu’il utilise ne mesurent que 1/40e d’une LED ordinaire. Cela a permis à Samsung d’en mettre beaucoup plus dans le rétroéclairage, de sorte que le Neo G9 dispose de 2 048 zones de gradation, contre seulement 10 sur le moniteur d’origine sorti l’année dernière.

Le rétroéclairage est également plus lumineux, deux fois plus lumineux en fait, ce qui lui a valu une certification Quantum HDR 2000 par le VDE (une des plus grandes associations technico-scientifiques d’Europe). Cela signifie une luminosité maximale de 2 000 nits (la luminosité typique est de 420 nits). Le rapport de contraste statique est également considérablement amélioré, atteignant 1 000 000:1. Tout cela est contrôlé avec précision avec une résolution de 12 bits (au lieu de 8 bits).

Le Samsung Odyssey Neo G9 a un taux de rafraîchissement de 240 Hz avec un temps de réponse de 1 ms (gris à gris). Il possède une entrée DisplayPort 1.4 avec Adaptive Sync et une entrée HDMI 2.1 VRR avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium Pro. La connectivité supplémentaire comprend deux ports USB et une prise casque.

Puisqu’il s’agit d’un moniteur de jeu, il dispose d’un éclairage RVB pour l’adapter au reste de votre équipement. Le système dit Infinity Core Lightning+ peut être réglé en 52 couleurs avec 5 effets de foudre. La nouvelle fonctionnalité CoreSync vous permet de personnaliser ces effets.

Le Samsung Odyssey Neo G9 sera disponible en pré-commande dans 17 pays à partir du 29 juillet (jeudi). Consultez votre Samsung.com local pour plus de détails. Aux États-Unis, le moniteur sera disponible le 9 août et coûtera 2 500 $.

Voici une infographie qui montre comment le Neo G9 se compare à l’Odyssey G9 original de l’année dernière :

La source