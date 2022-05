Samsung dévoile le livre blanc sur le spectre 6G et les résultats de la recherche 6G – Samsung Global Newsroom

La vision et les plans de l’entreprise pour se préparer au système de communication de prochaine génération

Samsung Electronics a publié aujourd’hui un livre blanc qui expose la vision de la société en matière de sécurisation des bandes de fréquences mondiales pour la 6G, la technologie de communication de nouvelle génération. Le document, intitulé “6G Spectrum : Expanding the Frontier”,1 discute des moyens d’obtenir le spectre nécessaire pour réaliser la vision 6G de l’entreprise présentée dans un livre blanc publié plus tôt en juillet 2020.

“Nous avons commencé notre voyage il y a longtemps pour comprendre, développer et normaliser la technologie de communication 6G”, a déclaré Sunghyun Choi, vice-président exécutif et responsable du centre de recherche sur les communications avancées chez Samsung Research.2 “Nous nous engageons à prendre les devants et à partager nos découvertes pour diffuser notre vision afin d’apporter la prochaine expérience hyper-connectée à tous les coins de la vie.”

Spectre 6G : repousser les frontières

La 6G nécessiterait un spectre avec une bande passante contiguë ultra-large allant de centaines de MHz à des dizaines de GHz pour permettre de nouveaux services tels que les hologrammes mobiles haute fidélité et la réalité étendue (XR) véritablement immersive qui se caractérisent par des communications ultra-rapides et une grande quantité de données. Il existe également une demande croissante pour une plus grande couverture. En réponse à ces exigences, Samsung propose de considérer toutes les bandes disponibles pour la 6G, de la bande basse sous 1 GHz, à la bande moyenne dans la gamme 1-24 GHz et la bande haute dans la gamme 24-300 GHz.

Cela souligne également l’importance de sécuriser de nouvelles bandes pour les déploiements commerciaux de la 6G, car les réseaux 5G seront toujours opérationnels lorsque le déploiement de la 6G commencera. La bande médiane dans la gamme 7-24 GHz est un candidat qui peut prendre en charge une vitesse de données plus rapide et une couverture raisonnable. La bande sous-térahertz (sous-THz) dans la gamme 92–300 GHz est envisagée pour la prise en charge du débit de données ultra-rapide. Le livre blanc mentionne également le réaménagement des bandes existantes utilisées pour les réseaux 3G, 4G et 5G vers le fonctionnement 6G comme un autre moyen d’obtenir tout le spectre nécessaire à la 6G. En outre, il note que la recherche sur les réglementations et technologies prospectives sur l’utilisation du spectre est essentielle pour fournir un support efficace et flexible de la 6G et d’autres services avec un spectre limité.

Découvertes récentes sur les technologies candidates 6G

Parallèlement à la publication du livre blanc sur le spectre 6G, Samsung met également en évidence les résultats de ses recherches sur certaines des technologies candidates 6G – en particulier sur les communications sous-bande THz, la surface intelligente reconfigurable (RIS), le duplex croisé (XDD), le duplex intégral, le compensation de non-linéarité basée sur l’intelligence (AI) (AI-NC) et économie d’énergie basée sur l’IA (AI-ES).

Le sub-THz est considéré comme un spectre candidat pour les communications 6G, qui devrait prendre en charge le débit de données jusqu’à 1 térabit par seconde (Tbps), 50 fois plus rapide que 20 Gbps des réseaux 5G. Samsung a réussi à démontrer un débit de données de 6 Gbit/s à une distance de 15 mètres à l’intérieur en juin 2021, et de 12 Gbit/s à une distance de 30 mètres à l’intérieur et de 2,3 Gbit/s à une distance de 120 mètres à l’extérieur l’année suivante.

Le RIS peut améliorer la netteté du faisceau et peut orienter ou réfléchir le signal sans fil dans une direction souhaitée à l’aide d’une surface de métamatériau. Il peut réduire la perte de pénétration et le blocage du signal haute fréquence, par exemple, mmWave. Samsung a démontré que sa technologie de lentille RIS peut multiplier par quatre la force du signal et par 1,5 fois la plage de direction du faisceau.

XDD peut améliorer la distance de propagation du signal de liaison montante jusqu’à deux fois dans le système TDD en permettant la transmission continue de liaison montante dans une petite partie de la bande passante du système. Par conséquent, XDD est capable d’améliorer considérablement la couverture du système TDD souvent utilisé dans les bandes haute fréquence. Samsung a démontré sa technologie de base, l’annulation de l’auto-interférence à la station de base.

Avec le duplex intégral, la transmission et la réception des données peuvent avoir lieu simultanément en utilisant la même fréquence, de sorte que la vitesse des données augmente jusqu’à deux fois. Samsung a effectué un essai réussi du duplex intégral dans la bande mmWave avec une station de base et un terminal à 100 mètres l’un de l’autre, démontrant l’annulation de l’auto-interférence de plus de 114 dB et une amélioration de 1,9 fois du débit de données.

AI-NC utilise l’IA au niveau du récepteur pour compenser la distorsion du signal causée par la non-linéarité de l’amplificateur de puissance d’un émetteur et, par conséquent, peut améliorer considérablement la couverture et la qualité des signaux de données à haut débit. Samsung a démontré une amélioration de 1,9 fois de la couverture pour les données de liaison montante à haut débit et une amélioration de 1,5 fois de la vitesse de transmission pour une couverture donnée.

AI-ES capitalise sur l’IA pour minimiser la consommation d’énergie au niveau de la station de base en ajustant les paramètres contrôlant la mise sous/hors tension des cellules sélectionnées en fonction de la charge de trafic, sans affecter les performances du réseau. Dans une simulation répliquée basée sur des données réelles de stations de base, Samsung a appliqué AI-ES pour démontrer une économie d’énergie de plus de 10 %.

Samsung prévoit de partager plus de détails et les résultats de ses recherches sur la 6G lors du premier forum Samsung 6G de la société (samsung6gforum.com) prévu le 13 mai 2022.

Pour plus d’informations sur le “Samsung Tech Forum”, veuillez visiter le site Web de Samsung Research à l’adresse research.samsung.com/events.

1 Le livre blanc sur le spectre 6G de Samsung est disponible en téléchargement sur research.samsung.com.

2 Le centre de R&D avancé de Samsung Electronics, qui dirige le développement de technologies futures pour sa division Device eXperience