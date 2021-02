Le Samsung Galaxy M12 est désormais officiel avec un lancement discret au Vietnam. Le téléphone est basé sur le Galaxy A12, bien qu’il se démarque par une batterie plus grande – capacité de 6000 mAh. Il prend en charge la même charge rapide de 15 W sur USB-C et promet 24 heures de navigation Web sur une seule charge (via Wi-Fi). Alternativement, il peut lire des vidéos pendant 23 heures d’affilée ou de la musique pendant près de 5 jours.

Le Web et les vidéos sont visionnés sur l’écran de 6,5 pouces, un écran LCD PLS avec une résolution de 720p + (20: 9). C’est un panneau Infinity-V, ce qui signifie une encoche pour la caméra selfie. En ce qui concerne la musique, il n’y a qu’un seul haut-parleur, mais vous serez heureux d’apprendre qu’il y a une prise casque 3,5 mm à bord.

Le capteur 48MP à l’arrière est le point culminant du département caméra. Il peut enregistrer des vidéos 1080p (à 30 ips) et capturer des photos de portrait à l’aide d’un capteur de profondeur. En outre, il y a un appareil photo macro 2 MP.

Une autre attraction à l’arrière est la caméra ultra large 5MP, qui capture des photos avec un champ de vision de 123 °. La dernière caméra est celle de l’avant, qui est équipée d’un capteur 8MP et de sa propre façon de rendre le bokeh.















Coloris Samsung Galaxy M12

Samsung est maman sur le chipset qui alimente le Galaxy M12 – il ne fait que lister le processeur octa-core 2.0 GHz (des informations non officielles pointent vers l’Exynos 850, ce qui signifie 8x Cortex-A55, plus un GPU Mali-G52 MP1).

De nombreuses configurations de mémoire sont disponibles, avec 3/4/6 Go de RAM et 32/64/128 Go de stockage intégré. Le plateau de la carte dispose d’un emplacement dédié pour une carte microSD (jusqu’à 1 To) si vous avez besoin de plus de stockage.

Il s’agit d’un téléphone double SIM avec connectivité 4G LTE. Il existe également le Wi-Fi (2,4 GHz, b / g / n) et Bluetooth 5.0, ainsi que la prise en charge du positionnement GPS, GLONASS, Beideou et Galileo. NFC manque cependant. Un lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation sur le côté.

Le Samsung Galaxy M12 est disponible au Vietnam à partir d’aujourd’hui, mais seulement les modèles 32 Go et 64 Go et uniquement dans les magasins physiques (plus de détails ici). Il est disponible en trois couleurs différentes: bleu, noir et jade.

La source