Samsung dévoile le Galaxy Chromebook 2, le premier avec un écran QLED

Au CES de l’année dernière, Samsung a présenté le premier Chromebook avec un écran AMOLED. Cette année, la société marque une autre première avec le Samsung Galaxy Chromebook 2, le premier du genre à disposer d’un écran QLED.

C’est un appareil 2 en 1 avec un écran tactile de 13,3 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels. Les cadres étroits renferment un écran HDR. Outre la saisie au doigt, il prend également en charge un stylet USI (un stylet compatible croisé faisant partie de l’Initiative du stylet universel), qui peut détecter 4096 niveaux de pression.











Le Chromebook Samsung Galaxy est le premier avec un écran QLED (13,3 « 1080p)

Il n’est pas aussi fin et léger que son frère premium de l’année dernière, mais avec 1,23 kg et 13,9 mm, il est toujours très portable. Et le modèle 2020 a commencé à 1000 $.

Le Galaxy Chromebook 2 coûte environ la moitié moins cher, il commencera à 550 $. Bien que vous n’obteniez qu’un Intel Celeron 5205U pour ce prix (un processeur 15W, 2 cœurs, 2 threads, avec Intel UHD Graphics). Si vous voulez plus de performances, vous pouvez choisir un Intel Core i3 10110U de 10e génération (toujours un processeur double cœur mais avec 4 threads et des horloges plus élevées).

L’ordinateur portable peut être configuré avec 4 ou 8 Go de RAM (LPDDR3) et 64 Go ou 128 Go de stockage. Il y a également un slot microSD à bord. La batterie de 45,5 Wh promet de durer 14 heures d’utilisation.

Les deux haut-parleurs 5W sont soutenus par la fonction Smart AMP, qui est 178% plus fort qu’un amplificateur moyen (selon Samsung). Pour les vidéoconférences sur Google Meet, il existe une webcam 720p. Si vous préférez communiquer sous forme de texte, le clavier rétroéclairé dispose de touches plus larges pour réduire le nombre de fautes de frappe.











Un meilleur au clavier • Différentes façons d’utiliser l’écran tactile

En termes de connectivité sans fil, l’ordinateur portable Chrome OS dispose du Wi-Fi 6 (ax 2×2) et du Bluetooth 5.0. Le côté filaire des choses comprend deux ports USB-C et une prise combo casque / microphone.

Le Samsung Galaxy Chromebook 2 sera disponible en Fiesta Red et Mercury Grey. Les premières unités seront disponibles aux États-Unis avant la fin du mois de mars.

La source