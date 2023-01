Samsung dévoile le Galaxy Book2 Go connecté à la 5G avec Snapdragon 7c+ Gen 3

Il y a quelques semaines, Samsung a dévoilé le Galaxy Book2 Go, un ordinateur portable Windows fin et léger alimenté par ARM basé sur le Snapdragon 7c+ Gen 3. Alors que le chipset prend en charge la 5G, le modèle d’origine ne l’utilisait pas et n’offrait qu’une connectivité locale. Aujourd’hui, la société a dévoilé une version 5G de l’ordinateur portable.

Le Samsung Galaxy Book2 Go 5G est un appareil double SIM et peut combiner une carte SIM physique et une eSIM (notez que seule la veille unique est prise en charge). La connexion 5G utilise les bandes inférieures à 6 GHz.

En plus de cela, l’ordinateur portable peut se connecter aux réseaux Wi-Fi 6E et connaît quelques astuces intéressantes si vous avez d’autres appareils Galaxy. Par exemple, vous pouvez vous connecter à un Galaxy Tab à l’aide de la fonction Second Screen, qui fait ce qu’il dit sur l’étain. L’appairage rapide et facile est également activé pour les Galaxy Buds.

Le Galaxy Book2 Go est mince, mesurant seulement 15,5 mm d’épaisseur et pesant 1,44 kg (0,61″, 3,17 lb). Cela n’en fait pas une mauviette, cependant, il a passé les tests MIL-STD-810H pour les hautes températures, les basses températures, les chocs thermiques, les vibrations, les basses pressions et l’humidité.

L’ordinateur portable dispose d’un écran LCD IPS de 14 pouces avec une résolution de 1080p, la charnière permet à l’écran de pivoter à 180°. Il exécute Windows 11 Home prêt à l’emploi, qui prend en charge les applications x86 (32 bits et 64 bits), au cas où vous comptez sur d’anciennes applications Windows qui n’ont pas de port ARM.

Si vous n’êtes pas familier avec le Snapdragon 7c+ Gen 3, il s’agit d’une puce Qualcomm ARM destinée aux appareils Windows alimentés par batterie. Il est fabriqué sur un processus TSMC de 6 nm et possède 8 cœurs Kryo et un GPU Adreno, similaire aux chipsets Android. On retrouve également un modem X53 et un système FastConnect 6700 (Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2).

La connectivité filaire comprend deux ports USB-C, un USB-A 2.0 et une prise combo casque. Il y a un slot microSD et un slot nanoSIM. L’ordinateur portable fonctionne sur une batterie de 42,3 Wh et est livré avec un adaptateur secteur de 45 W.

Le Samsung Galaxy Book2 Go sera disponible à partir de fin janvier sur Samsung.com ainsi que sur certains opérateurs. Il existe une version non 5G disponible, plus deux configurations de mémoire pour le modèle 5G, voici les prix :

Samsung Galaxy Book2Go

Modèle Mémoire Prix ​​(GBP)

Wifi 4/128 Go 500 £

5G 4/128 Go 650 £

5G 8/256 Go 750 £





PS. Samsung devrait dévoiler la série Galaxy Book3 lors de l’événement Unpacked du 1er février pour les smartphones Galaxy S23.

