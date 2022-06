Samsung dévoile le capteur d’image ISOCELL avec le plus petit pixel de 0,56 μm de l’industrie – Samsung Global Newsroom

Les pixels 12 % plus petits du HP3 200MP peuvent réduire la surface du module de caméra de 20 %

La solution Super QPD permet une mise au point automatique plus précise et plus rapide

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a présenté aujourd’hui l’ISOCELL HP3 200MP, le capteur d’image avec les plus petits pixels de 0,56 micromètre (μm) de l’industrie.

« Samsung a continuellement mené la tendance du marché des capteurs d’image grâce à son leadership technologique dans les capteurs haute résolution avec les plus petits pixels », a déclaré JoonSeo Yim, vice-président exécutif de l’équipe commerciale des capteurs chez Samsung Electronics. « Avec notre dernier ISOCELL HP3 0,56 μm 200MP amélioré, Samsung s’efforcera d’offrir des résolutions épiques au-delà des niveaux professionnels pour les utilisateurs d’appareils photo de smartphones. »

Résolution épique au-delà des niveaux professionnels

Depuis son premier déploiement de capteur d’image 108MP en 2019, Samsung a été à la tête de la tendance du développement d’appareils photo ultra-haute résolution de nouvelle génération. Grâce au lancement régulier de nouveaux capteurs d’image et aux progrès des performances, la société va encore une fois de l’avant avec le 0,56 μm 200MP ISOCELL HP3.

L’ISOCELL HP3, avec une taille de pixel 12 % inférieure à celle de 0,64 μm du prédécesseur, contient 200 millions de pixels dans un format optique 1/1,4″, qui correspond au diamètre de la zone capturée à travers l’objectif de l’appareil photo. Cela signifie que l’ISOCELL HP3 peut permettre une réduction d’environ 20 % de la surface du module de caméra, permettant aux fabricants de smartphones de garder leurs appareils haut de gamme minces.

L’ISOCELL HP3 est livré avec une solution de mise au point automatique Super QPD, ce qui signifie que tous les pixels du capteur sont équipés de capacités de mise au point automatique. De plus, Super QPD utilise une seule lentille sur quatre pixels adjacents pour détecter les différences de phase dans les directions horizontale et verticale. Cela ouvre la voie à une mise au point automatique plus précise et plus rapide pour les utilisateurs d’appareils photo de smartphones.

Le capteur permet également aux utilisateurs de prendre des vidéos en 8K à 30 images par seconde (fps) ou 4K à 120fps, avec une perte minimale dans le champ de vision lors de la prise de vidéos 8K. Combiné avec la solution Super QPD, les utilisateurs peuvent prendre des séquences cinématographiques de type film avec leurs appareils mobiles.

Expérience ultime en basse lumière grâce à ‘Tetra2pixels’

L’ISOCELL HP3 offre également une expérience ultime en basse lumière, avec le Tetra2technologie de pixels qui combine quatre pixels en un seul pour transformer le capteur 0,56 μm 200MP en un capteur 1,12 μm 50MP, ou un capteur 12,5 MP avec 2,24 μm pixels en combinant 16 pixels en un seul. La technologie permet au capteur de simuler un capteur de pixels de grande taille pour prendre des photos plus lumineuses et plus éclatantes, même dans des environnements sombres, comme à l’intérieur ou pendant la nuit.

Pour maximiser la plage dynamique du capteur d’image mobile, l’ISOCELL HP3 adopte une fonction Smart-ISO Pro améliorée. La technologie fusionne les informations d’image issues des deux gains de conversion des modes ISO faible et élevé pour créer des images HDR. La version améliorée de la technologie est livrée avec un triple mode ISO — Bas, Moyen et Haut — qui élargit encore la plage dynamique du capteur. De plus, le Smart-ISO Pro amélioré permet au capteur d’exprimer des images dans plus de 4 trillions de couleurs (profondeur de couleur 14 bits), soit 64 fois plus de couleurs que les 68 milliards du prédécesseur (12 bits). De plus, en prenant en charge le HDR échelonné avec Smart-ISO Pro, l’ISOCELL HP3 peut basculer entre les deux solutions en fonction de l’environnement de tournage pour produire des images HDR de haute qualité.

Des échantillons du Samsung ISOCELL HP3 sont actuellement disponibles et la production de masse devrait commencer cette année.