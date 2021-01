Samsung a dévoilé son portefeuille 2021 d’écrans Neo QLED et MicroLED TV lors de son tout premier événement virtuel « First Look » avant le Consumer Electronics Show (CES) de cette année. La société affirme que les nouveaux modèles de téléviseurs utilisent les dernières fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) et d’autres avancées technologiques pour offrir une expérience télévisuelle riche. De plus, la gamme de téléviseurs haut de gamme Samsung de cette année ajoute de nouvelles fonctionnalités telles que le déplacement des sous-titres, le zoom en langue des signes et l’audio à sorties multiples pour améliorer l’expérience de visionnage des utilisateurs malentendants. Parallèlement aux nouveaux téléviseurs Neo QLED et MicroLED, Samsung a également actualisé ses modèles de téléviseurs Frame.

En commençant par le téléviseur Samsung Neo QLED, la société de technologie sud-coréenne propose des modèles phares 8K (QN900A) et 4K (QN90A). La taille du panneau d’affichage reste incertaine, bien que la société affirme que 2021 Neo QLED 8K dispose d’un nouveau design Infinity One – « un écran presque sans lunette offrant une expérience visuelle encore plus immersive dans un design et un facteur de forme élégants. Il explique en outre que le Neo QLED utilise une Quantum Mini LED qui est jusqu’à 40 fois plus petite en hauteur qu’une LED conventionnelle, comme source de lumière de nouvelle génération. Le nouvel écran TV utilise également la technologie propriétaire Quantum Matrix qui est censée permettre un éclairage équilibré en utilisant un contrôle précis des LED disponibles derrière l’écran. Samsung affirme que le Neo QLED augmente l’échelle de luminance à 12 bits avec 4096 étapes qui contribuent en outre à rendre les zones sombres plus sombres et les zones lumineuses plus lumineuses – pour une expérience HDR plus immersive.

Les autres fonctionnalités des modèles Neo QLED 8K et 4K incluent Samsung Health qui transforme la maison en une salle de sport personnelle et la prise en charge intégrée de Google Duo. Il existe également un nouveau « Super Ultrawide GameView » qui permet aux joueurs de jouer à des jeux au format 21: 9 et au rapport hauteur / largeur ultra-large de 32: 9. Alors que la fonction Game Bar permet aux joueurs de surveiller et d’ajuster rapidement les aspects critiques du jeu, qu’il s’agisse de changer les rapports d’aspect, de vérifier le décalage d’entrée ou de connecter un casque. En termes d’audio, les téléviseurs Samsung Neo QLED sont dotés de la fonction Object Tracking Sound Pro, qui est censée produire un son dynamique correspondant au mouvement des objets sur l’écran. Il existe également un paramètre SpaceFit Sound qui produit un son immersif en fonction de l’environnement physique du téléviseur. De plus, il existe un nouveau boîtier Slim One Connect pour gérer tous les câbles afin de fournir une esthétique plus propre.

Lors de son événement First Look 2021, Samsung a également dévoilé les nouveaux modèles de téléviseurs MicroLED de 110 pouces et 99 pouces. La grande différence entre la technologie MicroLED et Mini LED est que la première n’utilise pas de rétroéclairage pour éclairer l’écran car elle contrôle les pixels individuels pour un meilleur contraste. En termes simples, il s’agit d’une technologie d’affichage auto-éclairante grâce à ses 24 millions de LED contrôlées individuellement pour produire un contraste et une luminosité étonnants – similaires aux panneaux OLED. Il existe également une conception Monolith qui vise à apporter un rapport écran / corps de plus de 99%. Les téléviseurs Samsung MicroLED sont dotés d’une fonction 4Vue qui permet aux utilisateurs de regarder jusqu’à quatre sources de contenu différentes à la fois. De plus, il existe un Majestic Sound pour fournir une sortie audio 5.1 canaux, sans nécessiter de haut-parleur externe. La société de technologie sud-coréenne avait dévoilé pour la première fois le téléviseur MicroLED de 110 pouces en décembre 2020.

Enfin, les modèles de téléviseurs Samsung Frame, dévoilés pour la première fois en 2017, prennent un facteur de forme plus mince. La société affirme que les nouvelles éditions sont deux fois plus minces que les itérations précédentes. Il existe également de nouvelles options de lunette amovible dans cinq options de couleurs différentes et deux styles personnalisables différents. Samsung a vendu plus