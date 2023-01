Samsung dévoile la station SmartThings au CES 2023, rendant les maisons plus intelligentes accessibles à tous – Samsung Global Newsroom

Le nouveau hub de maison intelligente facile à utiliser offre un contrôle et une interopérabilité simples de plusieurs appareils connectés

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui SmartThings Station, un hub de maison intelligente abordable et facile à utiliser et un chargeur rapide.1

Alors que le marché de la maison intelligente continue de croître, les utilisateurs ont besoin de moyens simples, interopérables et fiables pour connecter un nombre plus important d’appareils. SmartThings Station offre une configuration rapide et une compatibilité avec une gamme de produits de maison intelligente, y compris les appareils Matter, avec la simplicité que les utilisateurs attendent de Samsung. Avec SmartThings Station, les utilisateurs peuvent automatiser différents aspects de leur environnement domestique, en définissant des routines qui ajoutent de la commodité à leur journée et aident à réduire le gaspillage d’énergie, comme éteindre facilement les lumières et les appareils.

« Avoir une maison plus intelligente ne devrait pas être compliqué ou coûteux. Nous voulions donc créer SmartThings Station comme un hub de maison intelligente simple, fiable et extensible », a déclaré Jaeyeon Jung, vice-président exécutif et responsable de SmartThings, Device Platform Center chez Samsung Electronics. “Le nombre d’appareils dans une maison connectée continue de croître, en particulier à la lumière du récent lancement de la norme Matter. Nous sommes fiers de jouer un rôle en facilitant l’adoption de cette technologie passionnante.

Une maison plus intelligente avec un minimum d’effort

La station SmartThings de Samsung est facile à configurer. Lorsqu’un utilisateur allume l’appareil pour la première fois, des messages contextuels apparaissent sur le smartphone Samsung Galaxy de l’utilisateur pour guider les utilisateurs tout au long du processus de connexion en douceur.2 Les utilisateurs peuvent également choisir l’option d’intégrer efficacement les appareils avec un simple scan d’un code QR3 avec une caméra de smartphone.

S’adapte intuitivement aux routines quotidiennes des utilisateurs

Un concentrateur de maison intelligente permet à plusieurs appareils, y compris les thermostats, l’éclairage et les prises de courant, de s’interconnecter de manière transparente avec d’autres appareils connectés au serveur de maison intelligente afin qu’ils fonctionnent tous ensemble pour créer un environnement harmonisé. SmartThings Station facilite l’automatisation des routines prédéfinies créées via l’application mobile SmartThings sans obliger les utilisateurs à contrôler manuellement les appareils individuels.

En appuyant sur le bouton intelligent de la station SmartThings, les utilisateurs peuvent activer une routine créée sur leur application SmartThings. Par exemple, lorsqu’il est temps d’aller au lit, un simple tapotement peut déclencher une routine de sommeil, qui peut éteindre les lumières, fermer les stores et baisser la température. Ou, si une soirée cinéma est prévue, une routine de cinéma pourrait allumer le téléviseur et atténuer les lumières. Lorsque vous quittez la maison, la station SmartThings peut éteindre les prises de courant et les appareils inutilisés pour économiser de l’énergie et activer un système de sécurité. Les utilisateurs peuvent également vouloir une routine de jeu, qui pourrait activer des paramètres de télévision et d’éclairage spécifiques et activer “mode “Ne pas déranger”.

Les consommateurs peuvent déclencher jusqu’à trois routines différentes en appuyant simplement sur le bouton intelligent, avec des activations par pression courte, longue ou double pression. Les routines peuvent également être activées via l’application SmartThings, que les personnes soient à la maison ou à l’extérieur.

Trouvez et gérez vos appareils autour de la maison avec plus de précision

SmartThings Station est également intégré à SmartThings Find de Samsung, un service de suivi des actifs en pleine croissance. Il aide les utilisateurs à trouver des appareils égarés – une double pression sur le bouton intelligent peut faire sonner votre téléphone à proximité, ce qui facilite la recherche.4

Servant de scanner d’appareils toujours à la maison, SmartThings Station aide les utilisateurs de Samsung Galaxy à suivre l’emplacement de leurs appareils enregistrés – des smartphones, tablettes, montres et écouteurs aux effets personnels tels que des clés ou un portefeuille qui ont un Galaxy SmartTag ou SmartTag+5 appareil attaché. En recherchant régulièrement des appareils, SmartThings Station indiquera aux utilisateurs l’emplacement des appareils intelligents connectés ou des étiquettes autour de la maison et partagera une alerte sur le smartphone de l’utilisateur lorsqu’une étiquette ou un appareil quitte ou rentre chez lui.6

Un chargeur rapide qui s’intègre parfaitement dans une maison intelligente

SmartThings Station est également un chargeur puissant prenant en charge jusqu’à 15 W de charge sans fil.7 La charge rapide est un ajout ingénieux à un hub de maison intelligente car elle fonctionne si bien avec les rythmes de la vie. Les utilisateurs peuvent choisir de recevoir une alerte lorsque la charge est terminée afin qu’ils puissent reprendre le jeu là où ils l’ont laissé ou basculer pour charger un autre appareil.

Disponibilité

SmartThings Station sera lancé aux États-Unis et en Corée. L’appareil sera disponible en noir ou blanc à partir de début février 2023 sur le marché américain.

1 Une charge sans fil jusqu’à 15 W est disponible pour les appareils prenant en charge 15 W. Les vitesses de charge réelles peuvent varier selon l’appareil et selon les conditions de charge d’utilisation et d’autres facteurs.

2 Disponible sur les smartphones Samsung Galaxy avec l’application SmartThings installée.

3 Uniquement pour les appareils Matter avec un code QR.



4 Nécessite d’activer la fonctionnalité sur l’application SmartThings. Les utilisateurs peuvent également désactiver la fonction ou la remplacer par d’autres routines ou déclencher les deux simultanément.



5 Galaxy SmartTag/SmartTag+ vendu séparément.



6 Nécessite une configuration sur l’application SmartThings.

7 Le chargeur sans fil nécessite une connexion électrique.