Samsung dévoile la nouvelle sonnerie «Over The Horizon» pour la série Galaxy S23

Samsung lance sa série Galaxy S23 plus tard dans la journée, et la société a présenté sa nouvelle sonnerie “Over The Horizon”, spécialement conçue pour les nouveaux produits phares. L’édition de cette année est développée avec Yaeji, un artiste musical américain d’origine coréenne, pour célébrer “la positivité et l’optimisme dans un monde en évolution”.

Le thème “Over The Horizon” est réinventé avec chaque nouvelle série Galaxy S, et il a conservé son son principal, adapté aux sons tendance de chaque année. Le son de Yaeji est reconnaissable sur la scène de la danse électronique avec ses synthés uniques, ses coups de pied et ses rythmes “lo-fi hip-hop pour se détendre/étudier”.

Yaeji est devenue populaire en 2017 avec sa chanson “Raingurl”, et maintenant elle devrait sortir son premier album “With a Hammer” en avril. La collaboration avec Samsung la place sous un nouveau projecteur, permettant à plus de gens de se connecter avec son style musical unique.

Dans ce partenariat, le musicien a utilisé une fusion d’éléments électroniques, développant une version ludique qui “évoque les sentiments universels d’espoir et de joie, nous invitant à imaginer et à être optimistes quant à ce qu’il y a de l’autre côté de l’horizon”, lit-on dans la presse officielle. Libération.

