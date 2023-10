Samsung dévoile la nouvelle famille d’appareils Galaxy FE

Samsung a présenté cette semaine sa nouvelle gamme d’appareils FE, composée du Galaxy S23 FE, du Galaxy Tab S9 FE, du Galaxy Tab S9+ FE et du Galaxy Buds FE.

Ces appareils Galaxy FE, ou Fan Edition comme on les appelle également, visent à offrir des spécifications, des expériences matérielles et logicielles solides à un plus large éventail d’acheteurs grâce à des prix plus abordables. Ci-dessous, nous passerons en revue chaque appareil, partagerons les spécifications, les prix et quand vous pourrez les acheter.

Galaxy S23 FE

Le Galaxy S23 FE ressemble beaucoup à ses frères et sœurs Galaxy S23, arborant les trous de caméra flottants orientés vers l’arrière de Samsung. C’est un beau téléphone, disponible dans un total de six couleurs différentes (dont deux exclusives à la boutique en ligne Samsung). Il comprend un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement amélioré, un chipset Snapdragon 8 Gen 1, un indice IP68, un cadre en aluminium, trois caméras arrière (largeur 50 MP + ultra-large 12 MP + téléobjectif 8 MP), une batterie de 4 500 mAh (charge filaire de 25 W) et Android 13.

Le Galaxy S23 FE sera disponible à partir du 26 octobre au prix de 599 $.

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9+ FE

Vous avez le choix entre deux tablettes, la Galaxy Tab S9 avec son écran de 10,9 pouces et sa batterie de 8 000 mAh ou la Galaxy Tab S9+ FE avec son écran de 12,4 pouces et sa batterie de 10 090 mAh. Les deux panneaux sont LCD et disposent tous deux d’un chipset Exynos 1380 produit par Samsung couplé à un GPU Mali G68. Bien que les deux tablettes aient un indice IP68 et jusqu’à 256 Go de stockage, vous trouverez différents niveaux de RAM pour les tablettes, la S9+ FE contenant jusqu’à 12 Go de RAM (8 Go sur la Tab S9 FE). En prime, les deux tablettes sont livrées avec un S Pen.

La gamme Galaxy Tab S9 commence à 449 $ et sera disponible à partir du 10 octobre, les modèles opérateurs étant disponibles un peu plus tôt, le 5 octobre.

Galaxy Buds FE

Pour ceux qui cherchent à acquérir une paire de Galaxy Buds, mais ne veulent pas dépenser trop, il y a les nouveaux Galaxy Buds FE. Au prix de 99 $, ces écouteurs sont dotés d’une suppression active du bruit, de la prise en charge du logiciel Auto Switch, de SmartThings avec mode perdu (c’est nouveau) et de 3 microphones pour une bonne qualité audio d’appel. Samsung ne précise pas d’indice IP sur la fiche technique. Nous supposons qu’ils sont au moins résistants à la transpiration.

Disponibles en graphite et blanc, les Galaxy Buds FE seront disponibles le 5 octobre auprès des opérateurs et sur la boutique en ligne de Samsung à partir du 10 octobre au prix de 99 $.

Nous avons des unités entrantes en provenance de Samsung, nous partagerons donc nos découvertes dès leur arrivée. Merci, Samsung!