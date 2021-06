Samsung dévoile la gamme de moniteurs de jeu Odyssey 2021 à écrans plats

Samsung a dévoilé aujourd’hui sa série 2021 de moniteurs de jeu Odyssey. La caractéristique clé de cette année semble être les panneaux plats, ou plus précisément, l’absence de panneaux incurvés comme on en trouve sur la série 2020.

La nouvelle série comprend trois modèles, le G70A, le G50A et le G30A.

Le G70A est le modèle haut de gamme avec un panneau IPS de 28 pouces, 3840 x 2160 qui a un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz. Le panneau a une luminosité maximale de 400 nits, avec une luminosité typique de 300 nits et il prend en charge la norme VESA DisplayHDR 400. Le G70A prend également en charge AMD FreeSync Premium Pro et est certifié compatible Nvidia G-SYNC.

Pour prendre en charge cette combinaison d’une résolution élevée et d’un taux de rafraîchissement élevé, le G70A est livré avec un seul port DisplayPort 1.4 et deux ports HDMI 2.1. Ce dernier permettra de connecter les consoles de dernière génération, comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X, qui nécessitent HDMI 2.1 pour leur sortie 4K 120Hz. Auto Source Switch+ permet au moniteur de s’allumer automatiquement et de passer à la bonne source lorsqu’un appareil connecté est allumé.

Vient ensuite le G50A. Ce modèle dispose d’un panneau IPS de 27 pouces, résolution 2560×1440 avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz. Il prend en charge HDR10 et a une luminosité typique de 350 nits. Le G50A prend en charge FreeSync Premium et est également certifié compatible G-SYNC. Les connexions incluent un seul DisplayPort 1.2 et HDMI 2.0.

Le G70A et le G50A disposent tous deux de fonctionnalités supplémentaires, telles que l’image dans l’image et l’image par image, le mode de décalage d’entrée faible, l’UX de jeu Super Arena, la vue de jeu ultra-large et l’éclairage CoreSync. Les deux annoncent également des temps de réponse GTG de 1 ms.

Enfin, il y a le G30A. Ce modèle est disponible en deux tailles – 27 pouces et 24 pouces – mais dans les deux cas, il s’agit d’un panneau VA avec une résolution de 1920 x 1080 et un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. Il n’y a pas de support HDR et la luminosité maximale est d’environ 250 nits. Le G30A prend en charge FreeSync Premium mais n’est pas certifié compatible G-SYNC par Nvidia (cela ne signifie pas nécessairement que cela ne fonctionnerait pas). La sélection des ports est limitée à un seul DisplayPort 1.2 et à un seul HDMI 1.4.

Les trois moniteurs sont de la même couleur noire et disposent d’un support réglable en hauteur avec option d’inclinaison, de pivotement et de pivotement.

Samsung n’a pas encore annoncé le prix et la disponibilité de ces modèles.