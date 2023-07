Samsung dévoile GDDR7 : 40 % plus rapide et 20 % plus économe en énergie que GDDR6

Il y a presque exactement un an, Samsung a présenté GDDR6, qui était capable de transmettre 24 Gbps par broche. Maintenant, la société a terminé la conception de la prochaine génération de RAM graphique baptisée GDD7.

Celui-ci monte à 32 Gbps par broche pour un total de 1,5 téraoctets par seconde, 40% plus rapide que les 1,1 téraoctets par seconde que GDDR6 pourrait atteindre.

L’augmentation de la vitesse est due à l’adoption de la modulation d’amplitude d’impulsion à 3 niveaux (PAM3). PAM3 est également utilisé dans USB4 et Thunderbolt 5, par exemple. GDDR6X utilisé dans des cartes comme les Nvidia RTX 3090 et 4090 utilise la norme PAM4 associée.

Quoi qu’il en soit, en plus d’être plus rapide, GDDR7 est également 20 % plus économe en énergie. Samsung a également développé une version à faible tension de fonctionnement de GDDR7 qui sera utilisée dans des appareils plus limités en puissance tels que les ordinateurs portables.

La société a également fait autre chose pour lutter contre la chaleur – le composé de moulage époxy (EMC) qui enveloppe les puces RAM a une résistance thermique 70% inférieure à celle de l’EMC utilisé dans les packages GDDR6, de sorte que plus de chaleur peut être évacuée plus rapidement.

Samsung enverra des échantillons à ses principaux clients plus tard cette année, afin qu’ils puissent commencer à travailler sur des appareils basés sur GDDR7.

