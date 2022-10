Samsung dévoile discrètement le Galaxy A04e, peut-être la variante A04 la moins chère à ce jour

Alors qu’une grande partie de l’attention des médias et des consommateurs peut être captée par la gamme haut de gamme Galaxy S, Samsung fabrique également de nombreux appareils bas de gamme – et continue d’en ajouter de plus en plus à sa liste apparemment chaque mois.

Exemple : aujourd’hui, la société a discrètement dévoilé le Galaxy A04e, à ne pas confondre avec le Galaxy A04 qui a été annoncé en août, ni les Galaxy A04 qui sont devenus officiels en septembre. La lettre d’octobre est “e” apparemment, alors voyons ce que nous obtenons ici.











Samsung Galaxy A04e en bleu clair, cuivre et noir (de gauche à droite)

Le Galaxy A04e est livré avec un écran tactile LCD HD + PLS de 6,5 pouces, une caméra arrière de 13 MP avec un capteur de profondeur de 2 MP à côté, un vivaneau selfie de 5 MP, un SoC sans nom avec un processeur octa-core (selon les rumeurs, être le MediaTek Helio G35), 3 ou 4 Go de RAM, 32/64/128 Go de stockage extensible, prise en charge LTE (pas de 5G ici), Wi-Fi 2,4 GHz uniquement (pas de bande 5 GHz donc pas de Wi-Fi 5 ou 6) et un 5 000 batterie mAh.

Il exécute Android 12 avec One UI Core 4.1 en plus, qui est la version simplifiée de la peau de Samsung pour les combinés bas de gamme. Il mesure 164,2 x 75,9 x 9,1 mm et pèse 188 g. Bien que Samsung ne le mentionne pas explicitement, il est très probablement fait de plastique partout. Chaque fois qu’il sortira dans la rue, vous pourrez acheter l’A04e en trois variations de couleur, illustrées dans les images ci-dessus. Ils sont appelés de manière descriptive noir, bleu clair et cuivre.

Comparé à l’A04, l’A04e dispose d’un appareil photo principal de résolution inférieure, et démarre également avec une quantité de RAM inférieure et ne va pas aussi haut non plus. Par rapport aux A04, l’A04e a un écran à taux de rafraîchissement inférieur (60 Hz contre 90 Hz), un appareil photo principal de résolution inférieure, un appareil photo de moins (pas de macro shooter) et peut-être un chipset différent (bien que cela reste à confirmer ). Sinon, ces trois sont à peu près identiques.

Étant donné que l’A04e semble être le plus bas du trio, nous supposons qu’il finira également par être le moins cher, mais malheureusement, Samsung n’a pas encore dévoilé d’informations sur les prix ou la disponibilité.