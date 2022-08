Samsung dévoile de tout nouveaux espaces d’expérience à New York et à Londres pour une toute nouvelle ère – Samsung Global Newsroom

Galaxy Unpacked est le moment de l’année où Samsung Electronics peut présenter ses dernières innovations et se connecter avec la communauté Galaxy de manière nouvelle et passionnante. Cette année, Samsung a créé un tout nouvel espace d’expérience pour une toute nouvelle ère.

Grâce à des espaces immersifs et interactifs à Londres et à New York, Samsung a pu présenter l’innovation Galaxy aux utilisateurs Galaxy du monde entier.

Ces espaces comportaient des zones d’activation où les consommateurs pouvaient découvrir la marque Galaxy et les derniers appareils de première main, y compris des fonctionnalités uniques FlexCam, de personnalisation et de productivité sur les nouveaux pliables, les solutions connectées SmartThings et l’initiative de durabilité Galaxy for the Planet.

Lors de l’événement, Samsung Newsroom a rencontré deux participants enthousiastes à l’idée d’essayer les appareils pour la première fois : Vueey Le, un photographe commercial australien, et Kendall Forbes, un fier utilisateur Samsung de Nouvelle-Zélande.

Pour Vueey Le, l’appareil le plus remarquable était le Galaxy Z Fold4. “En tant que photographe, j’essaie toujours de trouver des moyens de garder mon équipement aussi petit et léger que possible”, a déclaré Le. « C’est idéal pour capturer des images en coulisses et des instantanés rapides. Je pourrais laisser ma tablette à la maison.

Pendant ce temps, Kendall Forbes était le plus enthousiasmé par le Galaxy Z Flip4. “J’adore sa compacité”, a déclaré Forbes. “Le fait qu’il rentre dans n’importe laquelle de mes poches est incroyable.”

Si vous souhaitez découvrir l’avenir des pliables en personne, vous pouvez visiter les espaces événementiels du 11 au 31 août ou découvrir ci-dessous certains des points forts de la célébration mondiale. Assurez-vous de vous diriger vers Samsung Newsroom pour une couverture plus détaillée de l’événement et plus de mises à jour sur Galaxy Unpacked 2022.