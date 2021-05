Samsung dévoile de nouvelles solutions de gestion de l’alimentation pour les modules DDR5 – Samsung Global Newsroom

Les deux nouveaux PMIC d’entreprise de Samsung, S2FPD01 et S2FPD02, peuvent réduire la surchauffe avec plus de 90% d’efficacité énergétique dans le module de mémoire

Le S2FPC01 offre des avantages d’économie d’énergie aux modules PC DRAM dans un format compact

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a annoncé aujourd’hui les premiers circuits intégrés de gestion de l’alimentation (PMIC) du secteur – S2FPD01, S2FPD02 et S2FPC01, pour le double module de mémoire en ligne (DIMM) double débit de données (DDR5) de cinquième génération .

Une amélioration majeure de la conception de la solution DRAM de dernière génération consiste à intégrer le PMIC dans le module de mémoire – les générations précédentes ont placé le PMIC sur la carte mère – offrant une compatibilité et une intégrité du signal accrues et des performances plus fiables et durables.

Pour améliorer l’efficacité des performances et les réponses transitoires de charge, les nouveaux PMIC de Samsung pour les modules DDR5 ont été équipés d’un pilote de porte hybride à haut rendement et d’une conception de contrôle propriétaire (schéma de contrôle abaisseur biphasé basé sur asynchrone).

Ce schéma permet à la tension continue de descendre de haut en bas avec une réponse transitoire rapide aux changements du courant de charge de sortie et adapte la conversion en conséquence pour réguler efficacement sa tension de sortie à des niveaux presque constants. Le schéma de commande comprend également des méthodes de modulation de largeur d’impulsion et de fréquence d’impulsion, évitant les retards et les dysfonctionnements lors de la commutation des modes.

«Avec une efficacité énergétique améliorée et une faible tension d’ondulation de sortie, les nouveaux PMIC S2FPD01, S2FPD02 et S2FPC01 permettent aux centres de données, aux serveurs d’entreprise et aux applications PC de tirer pleinement parti de leurs performances DDR5 pour des tâches très exigeantes et gourmandes en mémoire», a déclaré Harry Cho, vice-président du marketing System LSI chez Samsung Electronics.

Deux des nouvelles solutions PMIC DIMM DDR5 de Samsung, le S2FPD01 et le S2FPD02, offrent des performances optimales pour les serveurs de centre de données et d’entreprise d’aujourd’hui qui doivent exécuter des analyses lourdes, un apprentissage automatique et approfondi, et d’autres tâches informatiques diverses en temps réel. Le FPD01 est conçu pour les modules à faible densité; FPD02 pour une densité plus élevée.

De plus, en mettant en œuvre un pilote de grille hybride à haut rendement au lieu d’un régulateur linéaire, les nouveaux PMIC de Samsung peuvent fonctionner à une efficacité énergétique allant jusqu’à 91%.

Le S2FPC01, l’autre nouveau PMIC de Samsung, est conçu pour être utilisé sur des ordinateurs de bureau ou portables. Conçue sur un nœud de processus de 90 nanomètres (nm), la solution PMIC offre des performances plus agiles dans un boîtier plus petit.

Les circuits intégrés de gestion de l’alimentation DIMM DDR5 de Samsung, les S2FPD01, S2FPD02 et S2FPC01, sont actuellement en cours d’échantillonnage pour les clients.