Samsung a annoncé de nouveaux programmes pour les clients en Inde qui achètent des smartphones Galaxy dans des magasins exclusifs Samsung tels que Samsung Smart Cafe et Samsung Smart Plaza. Les nouveaux programmes tels que Smart Club Loyalty et Samsung Referral ont été annoncés en plus du lancement de Samsung WhatsApp Chatbot. Le géant sud-coréen a déclaré que les nouvelles offres amélioreront l’expérience d’achat des clients dans ces magasins officiels Samsung du pays. De plus, le fabricant de smartphones a annoncé des avantages «exclusifs» pour les clients réguliers.

À partir du programme de fidélité Smart Club, les clients Samsung peuvent recevoir des points de récompense, des coupons de service et d’autres avantages en achetant un nouveau téléphone Galaxy d’une valeur minimale de 15 000 Rs dans un magasin Samsung Smart Cafe ou Samsung Smart Plaza. Dans un article de blog, la société a déclaré que ces points de récompense pourraient être échangés à l’avenir lors d’achats ultérieurs dans les magasins exclusifs Samsung. De plus, les clients recevront également trois bons d’une valeur maximale de Rs 6000 avec leur abonnement Smart Club (valable jusqu’en décembre 2020) et des mises à niveau rapides sur des produits tels que Galaxy Z Fold2 et Galaxy Tab S7. Avec la mise à niveau rapide, les clients peuvent accéder directement à un niveau d’adhésion plus élevé que la «construction de programme habituelle».

Alors que le programme Samsung Referral, comme son nom l’indique, permet à un utilisateur de smartphone Samsung existant (référent) de gagner des avantages Smart Club d’une valeur allant jusqu’à Rs 7500, en « parrainant avec succès » des amis et la famille pour acheter des smartphones sélectionnés dans les magasins exclusifs Samsung. En cas de transaction réussie, le parrain et l’arbitre obtiendront des points de récompense. Samsung ajoute que si les référents recommandent le Galaxy Z Fold 2 5G, le Galaxy Z Fold ou le Galaxy Z Flip, ils peuvent recevoir 2500 points de récompense. Après avoir référencé avec succès les smartphones Galaxy S20 et Galaxy S10, les référents peuvent profiter jusqu’à 1500 points de récompense. Ces points de récompense peuvent être utilisés pour réduire efficacement le MRP du prochain smartphone Samsung Galaxy. Cependant, Samsung n’a pas précisé comment s’inscrire à ce programme.

Samsung offre également des rabais de 5% à ses clients réguliers, c’est-à-dire aux utilisateurs qui passent d’un ancien téléphone Galaxy à un nouvel appareil Galaxy. «Souvent, ces clients ont des appareils Galaxy hors garantie. Ces clients, qui ne souhaitent pas réparer leurs smartphones Galaxy hors garantie, peuvent désormais obtenir un bon de réduction de 5% lorsqu’ils se rendent dans un centre de service Samsung agréé». dit la société. Ces coupons peuvent être utilisés dans les Smart Cafes Samsung, Samsung Smart Plazas et Samsung e-Store. Enfin, Samsung a également déployé le service WhatsApp Chatbot pour aider les consommateurs à se connecter au Samsung Smart Cafe le plus proche. Les utilisateurs peuvent utiliser le service en enregistrant le numéro WhatsApp 9870-494949, puis envoyer Salut sur la plate-forme. Samsung compte près de 2 000 magasins exclusifs Samsung en Inde.