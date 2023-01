Samsung dévoile cinq ordinateurs portables Galaxy Book3, l’Ultra est au sommet

Lors de l’événement Unpacked de cette année, le 1er février, Samsung devrait annoncer sa série Galaxy Book3 aux côtés de la gamme très attendue Galaxy S23. La famille d’ordinateurs portables se composera de cinq modèles cette année, l’Ultra étant le produit phare, selon la dernière fuite.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler du Book3 Ultra, la société elle-même l’a essentiellement confirmé. Mais ce rapport révèle certaines spécifications clés et il se présente comme un appareil haut de gamme assez solide. Il devrait comporter un écran AMOLED de 16 pouces 2880 x 1800p avec un processeur Intel Core i9 de 13e génération, jusqu’à 32 Go de RAM, 1 To de stockage PCIe NVMe Gen4 et un puissant GPU Nvidia GeForce RTX 4070.

Tout ce matériel est alimenté par une batterie de 76 Wh et l’ordinateur portable sera livré avec un chargeur de 136 W. Tout cela tiendra dans un corps de 1,8 kg, mesurant seulement 17 mm dans sa partie la plus épaisse, ce qui est vraiment impressionnant pour un ordinateur portable de 16″. Le rapport mentionne également un étui S Pen, mais cela n’est pas confirmé à ce stade.

Le Book3 Pro, quant à lui, sera disponible en deux versions, 14 pouces et 16 pouces, avec des processeurs Core i5-1340P ou Core i7-1360P associés à 16 Go de RAM et 1 To de SSD NVMe. Contrairement à l’Ultra, le Pro s’appuiera sur les graphiques Iris Xe intégrés. L’option 14 pouces aura une batterie de 63 Wh, tandis que le 16 pouces a soi-disant la même cellule de 76 Wh que l’Ultra.

