Samsung développe un prototype de « toilettes réinventées » en partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui la réalisation d’un projet en collaboration avec la Fondation Bill & Melinda Gates en réponse à la Réinventez le défi des toilettesaboutissant au développement d’un prototype de toilette sûr et conçu pour un usage domestique.

Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), la branche de recherche et développement de Samsung Electronics, a commencé à travailler avec la Fondation Bill & Melinda Gates sur les toilettes réinventées en 2019, et a récemment terminé le développement de technologies de base pour les toilettes et développé et testé avec succès un proto.

L’événement d’aujourd’hui annonçant l’achèvement du projet de toilettes réinventées au SAIT à Suwon, en Corée, a réuni Gyoyoung Jin, président et chef du SAIT ; Doulaye Kone, directeur adjoint, Eau, assainissement et hygiène et Sun Kim, responsable de programme principal, Eau, assainissement et hygiène à la Fondation Bill & Melinda Gates ; et Yong Chae Lee, conseiller externe de la Fondation, ainsi que les participants au projet du SAIT.

Le vice-président de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, a rencontré Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates, le 16 août, pour discuter des résultats du projet de toilettes réinventées et échanger des idées concernant les initiatives mondiales de contribution sociale. Au cours de la réunion, Bill Gates a partagé la vision philanthropique et les initiatives en cours de la Fondation et le vice-président Lee a exprimé son engagement à utiliser les technologies de Samsung pour aider à relever les défis auxquels l’humanité est confrontée.

Samsung prévoit d’offrir des licences libres de droits sur les brevets liés au projet aux pays en développement pendant la phase de commercialisation. Samsung continuera également à fournir une consultation étroite à la Fondation Bill & Melinda Gates pour aider à amener les technologies à la production de masse. Les deux organisations travailleront ensemble pour identifier des partenaires industriels désireux de commercialiser la technologie, après avoir rendu la conception plus efficace pour la production de masse.

Au cours de trois années de recherche et développement, SAIT a travaillé sur la conception de base et a développé les composants et la technologie modulaire, menant au développement réussi d’un prototype à usage domestique. Le produit est économe en énergie avec une capacité de traitement des effluents et répond aux performances requises par la Fondation Bill & Melinda Gates pour la commercialisation d’une toilette réinventée à usage domestique.

Les technologies de base développées par Samsung comprennent des technologies de traitement thermique et de biotraitement pour tuer les agents pathogènes des déchets humains et rendre les effluents et les solides libérés sans danger pour l’environnement. Le système permet de recycler entièrement l’eau traitée. Les déchets solides sont déshydratés, séchés et brûlés en cendres, tandis que les déchets liquides sont traités par un processus de purification biologique.

Lancé en 2011, le Réinventez le défi des toilettes est l’initiative de la Fondation Bill & Melinda Gates visant à développer des technologies de toilettes transformatrices capables de gérer efficacement et en toute sécurité les déchets humains (lien).

Selon l’Organisation mondiale de la santé et l’UNICEF, environ 3,6 milliards de personnes sont contraintes d’utiliser des installations sanitaires insalubres, ce qui fait qu’un demi-million d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de maladies diarrhéiques causées par un accès limité à l’eau potable et à l’hygiène.