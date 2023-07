Samsung développe la première DRAM GDDR7 de l’industrie pour libérer la prochaine génération de performances graphiques – Samsung Global Newsroom

Le dernier GDDR7 32 Gbps de Samsung pour étendre encore les capacités des applications pour l’IA, le HPC et les véhicules automobiles

Les améliorations de GDDR7 incluent une augmentation des performances de 1,4 fois et une amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique par rapport à la DRAM GDDR6 24 Gbit/s existante

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a annoncé aujourd’hui avoir terminé le développement de la première DRAM Graphics Double Data Rate 7 (GDDR7) du secteur. Il sera d’abord installé dans les systèmes de nouvelle génération de clients clés pour vérification cette année, stimulant la croissance future du marché graphique et consolidant davantage le leadership technologique de Samsung dans ce domaine.

Suite au développement par Samsung de la première DRAM GDDR6 24 Gbps du secteur en 2022, l’offre GDDR7 16 gigabits (Gb) de la société offrira la vitesse la plus élevée du secteur à ce jour. Les innovations dans la conception et le conditionnement des circuits intégrés (CI) offrent une stabilité accrue malgré les opérations à grande vitesse.

« Notre DRAM GDDR7 contribuera à améliorer l’expérience utilisateur dans les domaines qui nécessitent des performances graphiques exceptionnelles, telles que les stations de travail, les PC et les consoles de jeux, et devrait s’étendre à de futures applications telles que l’IA, le calcul haute performance (HPC) et les véhicules automobiles », a déclaré Yongcheol Bae, vice-président exécutif de l’équipe de planification des produits de mémoire chez Samsung Electronics. « La DRAM graphique de nouvelle génération sera mise sur le marché conformément à la demande de l’industrie et nous prévoyons de maintenir notre leadership dans l’espace. »

Le GDDR7 de Samsung atteint une bande passante impressionnante de 1,5 téraoctets par seconde (TBps), soit 1,4 fois celle du GDDR6 de 1,1 To/s et offre une vitesse accrue par broche pouvant atteindre 32 Gbps. Les améliorations sont rendues possibles par la méthode de signalisation de modulation d’amplitude d’impulsion (PAM3) adoptée pour la nouvelle norme de mémoire au lieu du non retour à zéro (NRZ) des générations précédentes. PAM3 permet de transmettre 50% de données en plus que NRZ dans le même cycle de signalisation.

De manière significative, par rapport à GDDR6, la dernière conception est 20% plus économe en énergie avec une technologie de conception à économie d’énergie optimisée pour les opérations à grande vitesse. Pour les applications particulièrement soucieuses de la consommation d’énergie, telles que les ordinateurs portables, Samsung propose une option à faible tension de fonctionnement.

Pour minimiser la génération de chaleur, un composé de moulage époxy (EMC) à haute conductivité thermique est utilisé pour le matériau d’emballage en plus de l’optimisation de l’architecture IC. Ces améliorations réduisent considérablement la résistance thermique de 70 % par rapport à la GDDR6, ce qui contribue à la stabilité des performances du produit même dans des conditions de fonctionnement à grande vitesse.