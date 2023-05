Samsung développe la première DRAM CXL du secteur prenant en charge CXL 2.0 – Samsung Global Newsroom

La DRAM CXL de 128 Go basée sur l’interface avancée CXL 2.0 sera produite en série cette année, accélérant la commercialisation des solutions de mémoire de nouvelle génération

Samsung continuera de collaborer avec les sociétés mondiales de centres de données, de serveurs et de chipsets pour renforcer l’écosystème CXL

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a annoncé aujourd’hui le développement de la première DRAM de 128 gigaoctets (Go) du secteur à prendre en charge Compute Express Link™ (CXL™) 2.0. Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Intel sur cette avancée historique sur une plate-forme Intel® Xeon®.

S’appuyant sur le développement de la première DRAM CXL basée sur CXL 1.1 du secteur en mai 2022, l’introduction par Samsung de la DRAM CXL de 128 Go basée sur CXL 2.0 devrait accélérer la commercialisation des solutions de mémoire de nouvelle génération. La nouvelle DRAM CXL prend en charge l’interface PCle 5.0 (x8 voies) et offre une bande passante allant jusqu’à 35 Go par seconde.

« En tant que membre du conseil d’administration du consortium CXL, Samsung Electronics reste à la pointe de la technologie CXL », a déclaré Jangseok Choi, vice-président de l’équipe de planification des nouvelles activités chez Samsung Electronics. « Ce développement révolutionnaire souligne notre engagement à étendre encore plus l’écosystème CXL grâce à des partenariats avec des sociétés de centres de données, de serveurs et de chipsets à travers l’industrie. »

« Intel est ravi de travailler avec Samsung sur son investissement dans un écosystème CXL dynamique », a déclaré Jim Pappas, directeur des initiatives technologiques chez Intel Corporation. Intel continuera à travailler avec Samsung pour favoriser la croissance et l’adoption de produits CXL innovants dans l’ensemble du secteur.

« Montage est ravi de produire en masse les premiers contrôleurs prenant en charge CXL 2.0 », a déclaré Stephen Tai, président de Montage Technology. « Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Samsung pour faire progresser la technologie CXL et étendre son écosystème. »

Pour la toute première fois, CXL 2.0 prend en charge la mise en commun de la mémoire, une technique de gestion de la mémoire qui lie plusieurs blocs de mémoire CXL sur une plate-forme de serveur pour former un pool et permet aux hôtes d’allouer dynamiquement de la mémoire à partir du pool selon les besoins. La nouvelle technologie permet aux clients de maximiser l’efficacité tout en réduisant les coûts d’exploitation, ce qui aidera les clients à réinvestir des ressources dans le renforcement de la mémoire de leur serveur.

Samsung prévoit de commencer à produire en masse de la DRAM CXL 2.0 plus tard cette année et est sur le point de proposer des offres supplémentaires dans diverses capacités pour répondre à la demande de futures applications informatiques.

CXL est une interface de nouvelle génération qui améliore l’efficacité des accélérateurs, de la DRAM et des périphériques de stockage utilisés avec les processeurs dans les systèmes de serveurs hautes performances. Étant donné que sa bande passante et sa capacité peuvent être étendues lorsqu’elles sont utilisées avec la DRAM principale, les progrès de la technologie devraient faire des vagues sur le marché de l’informatique de nouvelle génération, où des technologies clés telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) ont conduit à une augmentation rapide de la demande de traitement de données à haut débit.