Samsung développe des écrans MicroLED lumineux sur silicium pour les casques AR

Les écrans OLED sont utilisés dans les casques VR depuis des années en raison de leurs temps de réponse rapides et de leurs noirs profonds. L’Oculus Rift CV1 utilisait des écrans OLED fabriqués par Samsung, tout comme certains des modèles les plus récents, le propre Gear VR de Samsung utilisait OLED (partie du téléphone Galaxy qui alimentait ces casques) ainsi que les casques Odyssey VR dédiés.

Cependant, le chef du groupe Samsung Display, Kim Min-woo, a déclaré que la société développait une technologie de nouvelle génération pour les écrans AR qui sera basée sur MicroLED, rapporte L’élec. Plus précisément, la technologie s’appelle MicroLED sur silicium (abrégé en “LEDoS”). Les écrans actuels sont généralement fabriqués sur un substrat de verre plutôt que sur du silicium.

La différence entre AR (réalité augmentée) et VR (réalité virtuelle) est que la réalité augmentée a besoin d’écrans plus lumineux car ils sont en concurrence avec l’éclairage ambiant – elle intègre des objets virtuels dans le monde réel et pour bien le faire, elle doit correspondre à la luminosité du lumière autour de l’utilisateur. Les écrans VR vous coupent du monde, donc une luminosité plus faible peut faire le travail.

L’objectif à long terme de Samsung est de développer des écrans LEDoS avec 6 600 pixels par pouce (PPI). Kim dit que le minimum pour les écrans AR est de 5 000 ppi et que la distance entre les pixels doit être de 5 micromètres ou moins. Les sous-pixels rouges, verts et bleus doivent être de 3 micromètres ou moins.

À titre de comparaison, le casque Odyssey VR d’origine avait des écrans de 615ppi et Samsung a développé une technologie pour lutter contre l’effet de porte d’écran et a annoncé une densité de pixels “perçue” de 1 233ppi (même si la résolution de l’écran est restée la même). C’était il y a des années, mais cela montre que la technologie doit progresser à pas de géant pour une image fidèle à la réalité.

Kim Min-woo s’exprimant lors de l’événement de l’industrie MicroLED Display Workshop à Séoul

En plus de LEDoS, Samsung Display développe également des panneaux OLED sur silicium (OLEDoS), selon Kim. Les microLED devraient cependant être plus lumineuses et donc mieux adaptées aux applications AR.

Meta travaille sur des prototypes de casques et essaie de pousser la luminosité jusqu’à 10 000 nits, car c’est ce qui est nécessaire pour rendre des scènes extérieures réalistes. C’est 5 à 10 fois plus lumineux que même les meilleurs écrans de smartphone du marché. Le dernier Meta Quest Pro utilise des écrans LCD avec gradation locale (500 LED pour chaque rétroéclairage), encore une fois afin d’obtenir une luminosité plus élevée.

