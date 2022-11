Samsung développe davantage Bixby, introduisant un nouveau langage et jetant les bases d’une croissance future – Samsung Global Newsroom

L’assistant vocal IA de Samsung peut désormais comprendre et répondre en espagnol latino-américain, aidant les utilisateurs du monde entier à en faire plus avec leurs appareils

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que Bixby et son assistant vocal à intelligence artificielle (IA) prennent désormais en charge l’espagnol latino-américain comme option linguistique. Les utilisateurs de Bixby hispanophones d’Amérique latine du monde entier ont désormais la possibilité d’interagir avec leurs appareils Samsung Galaxy dans leur langue locale, car le portugais brésilien était auparavant la seule langue d’Amérique latine prise en charge par Bixby.

“Lorsque Samsung a lancé Bixby il y a près de cinq ans, nous nous sommes engagés à continuer d’améliorer cette plate-forme intelligente avec de nouvelles technologies et des partenaires clés qui permettent plus d’expériences”, a déclaré Young Jip Kim, vice-président exécutif et chef de l’équipe d’intelligence artificielle chez Mobile eXperience Business, Samsung. Électronique. “Nous sommes fiers d’apporter Bixby aux millions de personnes qui parlent l’espagnol d’Amérique latine, rejoignant les plus de 200 millions1 personnes utilisant déjà Bixby sur près de 400 millions2 appareils dans le monde entier.

Avantages de Bixby, désormais disponible en espagnol latino-américain

Bixby est un assistant vocal puissant et intelligent qui aide les utilisateurs de Samsung Galaxy à naviguer sur leurs appareils et à organiser leur vie, tout comme un assistant personnel du monde réel. Il peut aider à lancer des applications et des paramètres, à mémoriser des rendez-vous et des tâches et à réduire généralement les tracas quotidiens. Bixby peut même communiquer avec les autres en répondant aux appels, en composant des messages et plus encore.

L’intelligence dépend de la capacité à comprendre et à s’engager avec les commandes, quelle que soit la formulation. Jusqu’à présent, les utilisateurs d’Amérique du Sud et d’Amérique latine devaient utiliser l’espagnol européen avec Bixby. La nouvelle prise en charge de l’espagnol latino-américain leur permettra d’utiliser les dialectes, les accents et les nuances locaux pour des interactions plus naturelles avec leur appareil.

La prise en charge de l’espagnol d’Amérique latine signifie qu’encore plus d’utilisateurs de Samsung Galaxy peuvent désormais compter sur l’intelligence et la commodité de Bixby, en particulier aux États-Unis, le deuxième plus grand pays hispanophone et la région qui compte le plus d’utilisateurs de Bixby.

Quelle est la prochaine étape pour Bixby

Bixby a énormément grandi au cours des dernières années, les utilisateurs enregistrés ayant plus que doublé, dépassant les 200 millions en 2022.

Lors de la récente Samsung Developer Conference 2022 à San Francisco, Samsung a présenté d’autres développements récents, notamment de nouveaux Maison intelligente Caractéristiques. Au fur et à mesure que les utilisateurs élargissent leurs écosystèmes connectés, le contrôle vocal de Bixby et son intégration transparente avec les appareils joueront un rôle important dans la surveillance et la gestion de chaque pièce de la maison.

L’espagnol latino-américain pour Bixby est disponible aujourd’hui pour certains modèles de Samsung Galaxy, notamment le Galaxy S22, le Galaxy S21, le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4 après avoir effectué une mise à jour logicielle. La prise en charge d’appareils supplémentaires sera bientôt déployée, notamment les Galaxy S20, S21 et Z Flip3 en décembre, avec une nouvelle extension prévue pour début 2023.

1 Basé sur notre nombre d’utilisateurs compatibles Bixby en octobre 2022.

2 Basé sur notre nombre d’appareils Samsung compatibles Bixby sur les appareils mobiles, TV et électroménagers.