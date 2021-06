Samsung détaillera la Galaxy Watch avec Wear OS le 28 juin

Samsung participe au MWC à Barcelone cette année, mais le fera virtuellement. Au cours de la première journée de la conférence, le 28 juin, la société organisera une conférence Galaxy Experience qui dévoilera les dernières nouveautés de l’écosystème Galaxy, la nouvelle expérience de la montre et la sécurité mobile.

Oui, c’est exact – Samsung prévoit de nous en dire plus sur ses nouvelles montres intelligentes Galaxy qui seront désormais lancées avec Wear OS.

Selon la description officielle, Samsung « réinvente les montres intelligentes, créant de nouvelles opportunités pour les développeurs et les consommateurs ». Il améliore également la sécurité et responsabilise les personnes dans son écosystème d’appareils et de services connectés, offrant aux utilisateurs « le choix, la liberté et la possibilité ».

En réalité, nous nous attendons à voir comment Samsung passera de son système d’exploitation interne Tizen au système plus répandu pour les appareils portables. Espérons que le fabricant coréen nous donnera également un aperçu de la Galaxy Watch4 et de la Galaxy Watch Active4, bien qu’ils ne soient probablement entièrement introduits qu’aux côtés des smartphones pliables Galaxy Z.

