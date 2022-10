Samsung détaille One UI 5 principales fonctionnalités

Samsung a annoncé sa propre version d’Android 13 avec One UI 5 lors de sa conférence annuelle des développeurs Samsung et nous obtenons maintenant tous les détails sur les dernières fonctionnalités à venir sur les téléphones Samsung dans les semaines à venir. Samsung a confirmé que One UI 5 sera disponible en tant que version stable pour les utilisateurs dans les semaines à venir sur les produits phares de Galaxy tels que la série S22, Z Flip4 et Z Fold4.

Cela commence par l’écran de verrouillage repensé qui vous permet désormais de personnaliser votre fond d’écran, votre cadran d’horloge et vos palettes de couleurs. Un autre ajout intéressant est l’option de fond d’écran vidéo qui vous permet de placer une courte vidéo sur votre écran de verrouillage.







Une interface utilisateur 5 options d’écran de verrouillage

Samsung apporte également de nouvelles suggestions intelligentes pour les widgets et les applications offrant des suggestions basées sur vos habitudes d’utilisation. Les routines de One UI 5 proposent de nouvelles options de reconnaissance qui aident à démarrer les automatisations. Modes est la nouvelle fonctionnalité qui vous permet de programmer des paramètres personnalisés et des fonctionnalités d’application pour différentes parties de votre journée, comme lorsque vous vous endormez ou pendant les entraînements.











Suggestions intelligentes pour les widgets

Bixby Text Call est la réponse de Samsung aux appels Google Screen et il vous permet de prendre des appels par SMS pour les moments où vous n’avez pas envie de parler.

Lorsque vous répondez à un appel avec Bixby Text Call, la personne de l’autre côté de la ligne sera avertie et vous pourrez ensuite taper ce que vous voulez que Bixby dise tout en transcrivant ce que l’autre personne dit en temps réel. Bixby Text Call est déjà disponible pour les utilisateurs en Corée du Sud tandis que la version anglaise est prévue pour début 2023.

Samsung Gallery vous permet désormais d’extraire le texte des images de vos photos.

Il existe également un nouveau menu Appareils connectés et un hub de confidentialité avec des tableaux de bord de sécurité et de confidentialité. Samsung a également ajouté une nouvelle notification dans le panneau de partage qui vous avertit lorsque vous essayez de partager des photos avec des informations sensibles comme votre passeport ou votre carte bancaire.

