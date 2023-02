Samsung détaille officiellement le déploiement mondial de One UI 5.1 pour les appareils plus anciens

One UI 5.1 basé sur Android 13 de Samsung a fait ses débuts sur les smartphones de la série Galaxy S23 dévoilés plus tôt ce mois-ci, et la société a officiellement annoncé aujourd’hui le déploiement mondial de son dernier skin Android personnalisé pour ses anciens appareils.

Les smartphones éligibles pour obtenir la mise à niveau One UI 5.1 sont les Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE 4G et Galaxy S20 FE 5G.

La liste partagée par Samsung comprend également le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3, et tous ces appareils ont déjà commencé à recevoir One UI 5.1 dans certaines régions.



Samsung Galaxy S22 Ultra

One UI 5.1 est livré avec de nouvelles fonctionnalités, notamment Expert RAW, Photo Remaster amélioré, Multi Control et un nouveau widget météo dynamique. Samsung a également étendu les modes et les routines pour activer les fonds d’écran personnalisés, les sonneries, la sensibilité tactile et les polices qui peuvent personnaliser des activités spécifiques.











Photo Remaster • Nouveau widget météo dynamique • Suggestions intelligentes avec intégration Spotify

De plus, One UI 5.1 améliore le widget Smart Suggestions en ajoutant la possibilité de recommander des pistes et des listes de lecture Spotify aux utilisateurs en fonction de leurs activités.