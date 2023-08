Samsung détaille les offres pour les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 en Inde

Samsung a présenté les offres et les avantages des nouveaux Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, ainsi que de la série Galaxy Tab S9 aux acheteurs indiens.

Le Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5 sont tous deux livrés avec un remboursement bancaire et un bonus de mise à niveau (où Samsung rachète votre ancien téléphone éligible). Vous obtiendrez un remboursement bancaire de 7 000 INR pour les deux téléphones et un financement EMI sans intérêt sur 9 mois.

Le Galaxy Z Fold5 est livré avec un bonus de mise à niveau de 11 000 INR si l’acheteur paie à l’avance et de 9 000 INR s’il opte pour l’option EMI. Le bonus de mise à niveau pour le Galaxy Z Flip5 est de 9 000 INR sans EMI et de 7 000 INR avec EMI.

Le Galaxy Tab S9 bénéficie d’un cashback de 9 000 INR et d’un bonus de mise à niveau de 3 000 INR. Le Galaxy Tab S9 + peut profiter d’un cashback de 11 000 INR et d’un bonus de mise à niveau de 3 000 INR. Alors que le Galaxy Tab S9 Ultra est éligible à un cashback de 12 000 INR et à 3 000 INR de bonus de mise à niveau.