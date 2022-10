Samsung déploiera OneUI 5 et Android 13 sur la famille S22 en octobre

Samsung publiera la mise à jour OneUI 5 de la série Galaxy S22 d’ici la fin octobre. La nouvelle a été annoncée lors de la conférence des développeurs de Samsung 2022 (discours d’ouverture dans le lien source).

Le firmware, porte Android 13 et une multitude de fonctionnalités, comme une intégration plus approfondie de Material You, une thématique dynamique améliorée et un nouvel écran de verrouillage dynamique, un empilement de widgets amélioré, une prise en charge multi-utilisateurs pour la première fois sur Samsung, de nouveaux gestes multitâches intelligents – double balayage de en bas pour un écran partagé rapide et balayez depuis le coin supérieur droit pour une vue contextuelle, la reconnaissance de texte dans la galerie, un hub de confidentialité et plus encore.

Une version d’octobre rendrait l’arrivée d’Android 13 un mois plus rapide que la mise à jour OneUI 4 de l’année dernière qui est arrivée sur la série Galaxy S21 en novembre, qui elle-même est arrivée près d’un mois plus vite que OneUI 3.0 sur la série Galaxy S20 en décembre 2020.

Samsung vient d’expédier le OneUI 5 Beta 4 à la série Galaxy S22, mais on ne sait pas si ce sera le dernier avant l’arrivée du firmware fini.

La série Galaxy S22 sera en première ligne pour recevoir OneUI 5 d’ici la fin octobre, mais il y aura bien sûr quelques variations du marché.

Samsung publiera la feuille de route complète du déploiement de OneUI 5 d’ici la fin du mois.

La source | Passant par