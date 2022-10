Samsung déploiera la mise à jour 5G sur les appareils éligibles en Inde le mois prochain, Apple en décembre

Samsung a annoncé aujourd’hui qu’il proposera une mise à jour OTA à tous ses smartphones 5G en Inde d’ici la mi-novembre. Apple a également confirmé qu’une mise à jour similaire est à venir et qu’elle arrivera sur les iPhones en décembre.

L’information vient après une réunion en Inde à laquelle ont participé des cadres gouvernementaux tels que le secrétaire des télécommunications et le secrétaire du MeitY. Les fabricants de smartphones ont été invités à pousser les mises à jour, activant les services 5G sur des appareils pouvant fonctionner sur des réseaux 5G autonomes (SA).

Le message d’un porte-parole indique que Samsung possède le plus large portefeuille d’appareils 5G dans le pays asiatique et que la société travaille “en étroite collaboration avec des partenaires opérateurs” pour permettre aux consommateurs indiens de profiter de la 5G de manière transparente.

Cela permettra aux utilisateurs de ces téléphones de profiter de la connectivité de nouvelle génération, actuellement fournie par deux grands opérateurs – Airtel et Reliance Jio.

Airtel 5G Plus fonctionne actuellement dans huit villes indiennes – Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Siliguri, Nagpur et Varanasi. Reliance Jio est actuellement en phase d’essai bêta dans quatre villes – Mumbai, Delhi, Kolkata et Varanasi et ses services True 5G seront d’abord disponibles dans ces zones métropolitaines.

