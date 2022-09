Samsung déploie une petite mise à jour pour les Galaxy S6, S6 edge et S6 edge+

Samsung a résolu un problème de GPS sur plusieurs anciens modèles de Galaxy S et leur a fourni des mises à jour. Et quand nous disons “vieux”, nous le pensons – le mois dernier, c’était le Galaxy S8 de 2017 et le S7 de l’année précédente. Il existe maintenant une mise à jour pour une série de plus en plus ancienne, la famille Galaxy S6 de 2015.

La mise à jour a été repérée aux Pays-Bas et en Belgique. Les Galaxy S6 et S6 edge néerlandais achetés à Vodafone reçoivent des versions de firmware G920FXXU6EVG1 et G925FXXU6EVG3, respectivement. En Belgique, ce sont les Galaxy S6 et S6 edge+ sans SIM qui sont mis à jour.

Cela devrait lentement s’étendre pour couvrir toutes les versions S6, celles des transporteurs et celles déverrouillées, ainsi que celles des autres pays. Si vous ne voyez pas de notification, vous pouvez vérifier les mises à jour manuellement. Si vous ne le voyez toujours pas, vous devrez vous armer de patience.







La série Samsung Galaxy S6 reçoit une petite mise à jour

La mise à jour ne mentionne pas de correction GPS comme elle l’a fait avec le Galaxy S8, bien que ce soit probablement ce que c’est. Le journal des modifications ne parle que d’améliorations de la stabilité et de corrections de bogues, de “fonctionnalités nouvelles et/ou améliorées” et “d’autres améliorations des performances”.

Il s’agit également d’une mise à jour beaucoup plus petite, pesant moins de 13 Mo, par rapport à la mise à jour de 420 Mo du S8. Il va sans dire que cela n’inclut pas une nouvelle version d’Android, pas même un nouveau correctif de sécurité. Pourtant, toute mise à jour est une surprise étant donné qu’elle a été lancée il y a 7 ans et demi.

Le Samsung Galaxy A40 est beaucoup plus récent, ayant fait son apparition en 2019, mais il approche déjà de la fin de sa période de 4 ans de correctifs de sécurité garantis. L’A40 exécutait le patch de juillet et passe maintenant à celui de septembre avec une mise à jour de 280 Mo (A405FNXXS4CVH1).







Le Samsung Galaxy A40 reçoit également une mise à jour

L’écart est attendu car le téléphone est actuellement sur un calendrier de mise à jour trimestriel. Cependant, lorsqu’il aura 4 ans en mars 2019, il pourrait passer au calendrier semestriel (qui abrite certains modèles de la série A à partir de 2018, mais aussi certains modèles contemporains comme les Galaxy A30, A60, A70, A80 et A90 5G).

La source (en néerlandais)