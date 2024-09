Samsung déploie une mise à jour majeure de fonctionnalités sur des millions de téléphones Galaxy

Grenade, Andalousie, Espagne, 24 janvier 2024 : Nouveau smartphone Samsung S24, Ultra dans sa boîte. Détail … [+] des caméras. Photographie éditoriale illustrative. Getty Images

Après avoir promis d’ajouter de nouvelles fonctionnalités Galaxy AI aux anciens téléphones Galaxy plus tôt ce mois-ci, Samsung déploie désormais One UI 6.1.1 dans plusieurs pays et appareils.

La mise à jour était initialement fournie avec les Galaxy Z Fold 6 et Z flip 6, lancés en juillet. Ces appareils pliables avaient un accès exclusif à plusieurs fonctionnalités telles que les réponses suggérées, l’assistant de prise de notes et l’esquisse sur l’image.

Mais d’autres propriétaires d’appareils Galaxy 2023 et 2024, dans plusieurs pays, reçoivent désormais le correctif après le déploiement de la première série de mises à jour la semaine dernière.

Des utilisateurs en Inde, en Europe, en Corée du Sud et aux États-Unis ont signalé avoir vu la mise à jour sur Reddit et les forums communautaires de Samsung. On ne sait pas exactement combien de temps il faudra pour que la mise à jour soit disponible sur tous les territoires, mais gardez un œil sur la section de mise à jour logicielle du menu des paramètres de votre téléphone.

Pour l’instant, la mise à jour est limitée à certains appareils des deux dernières années, notamment les séries Galaxy S24, S23 et S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 et Galaxy Tab S9.

En termes de fonctionnalités, les propriétaires de One Ui 6.1.1 peuvent s’attendre à mélanger les outils Galaxy AI ci-dessous en fonction de leur appareil.

Interprète – un service de traduction linguistique en temps réel qui inclut désormais le « mode écoute » sur les appareils supplémentaires.

Chat Assist – désormais mis à jour avec Composer pour rédiger du texte à l’aide de l’IA générative.

Réponses suggérées (Galaxy S24, Flip 6 et Fold 6) – génère des réponses rapides aux messages à envoyer depuis une Galaxy Watch 7 ou une Watch Ultra.

Note Assist – formate automatiquement, résume, vérifie la grammaire et traduit les notes. Une nouvelle fonction de transcription fait la même chose avec les enregistrements vocaux.

Traduction de superposition PDF – traduit le texte d’une superposition dans des fichiers PDF ou d’autres images.

Sketch To Image – utilise l’IA générative pour ajouter plus de contenu à une image dessinée à la main.

Portrait Studio – utilise l’IA générative pour transformer des portraits en différents styles, comme un dessin animé 3D ou une aquarelle.

Ralenti instantané – applique l’effet de ralenti après le tournage d’une vidéo tout en conservant une bonne qualité d’image.

Les Galaxy S22, Fold 4 et Flip 4 n’auront pas encore accès aux nouvelles fonctionnalités de Galaxy AI. Samsung n’a pas confirmé qu’il étendrait les outils aux appareils plus anciens, mais c’est exactement ce qu’il a fait pour d’autres mises à jour de Galaxy AI dans un passé récent.

Des fonctionnalités qui étaient auparavant exclusives au Galaxy S24 lors de son lancement en janvier ont été intégrées au Galaxy S22 quelques mois plus tard. En mars, Samsung a déclaré qu’il mettrait à jour « 100 millions » d’appareils Galaxy avec l’IA avant de publier des mises à jour sur davantage de téléphones. En juillet, un représentant de Samsung sur les forums communautaires de l’entreprise a déclaré que d’autres fonctionnalités d’appareil photo exclusives aux Fold 6 et Flip 6, telles que Live Effect, seront intégrées à la série Galaxy S22, aux côtés des tablettes Galaxy Tab S8.