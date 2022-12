Samsung déploie OneUI 5.0 avec Android 13 sur Galaxy A22 et A23 LTE/5G

Samsung n’a cessé de fournir la mise à jour OneUI 5.0 slash Android 13 à ses Galaxies à travers le monde. Les derniers ajouts sont le Galaxy A22 et les Galaxy A23 et A23 5G.

Le Galaxy A22 a commencé sa vie avec OneUI 3.1 basé sur Android 11 en 2021 et a ensuite reçu OneUI 4.0 avec Android 12. Il reçoit maintenant la version du firmware A225FXXU3CVK3 avec le correctif de sécurité d’octobre. Le firmware est en direct en Europe, en particulier en Albanie, Autriche, Bulgarie, Croatie, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Macédoine, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Europe du Sud-Est, Espagne, Suisse, Baltique région, la République tchèque et la région nordique.

Le Galaxy A23 et le Galaxy A23 5G reçoivent respectivement les firmwares A235FXXU1BVK8 et A236BXXU2BVK7. La mise à jour est en place en Russie et en Allemagne, et peut-être dans d’autres parties de l’Europe.

Comme toujours, une mise à jour du micrologiciel est une chose progressive et peut prendre du temps pour atteindre chaque appareil. Vous pouvez effectuer une vérification dans le menu des paramètres de votre téléphone ou, si vous souhaitez mettre à jour votre téléphone vous-même, vous pouvez suivre les liens source ci-dessous pour télécharger la mise à jour manuellement.

