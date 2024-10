Samsung déploie One UI sur les téléviseurs, voici toutes les nouveautés

Comme annoncé plus tôt ce mois-ci, Samsung apporte One UI à ses téléviseurs équipés de Tizen, et les mises à jour sont en cours de déploiement.

One UI de Samsung est en place depuis plusieurs années maintenant sur les smartphones Galaxy de la société, mais lors de sa dernière conférence des développeurs, Samsung a annoncé son intention d’introduire One UI dans toutes ses principales gammes de produits, y compris les téléviseurs. Désormais, bien en avance sur les attentes, Samsung a commencé à déployer One UI sur certains téléviseurs, y compris ceux sortis en 2023.

La mise à jour apporte des mises à jour de l’interface utilisateur dans tout le système, notamment un onglet « Pour vous » sur l’écran d’accueil rempli de « recommandations personnalisées » et une nouvelle liste « À regarder plus tard » – qui ressemble beaucoup à Google TV.

Les gens à SamMobile a d’abord rendu compte du déploiement, ainsi que la capture du journal complet des modifications des mises à jour de Samsung.

Une interface utilisateur Découvrez des possibilités infinies avec une seule interface utilisateur Plongez-vous dans une expérience d’écran Samsung unique avec un contenu personnalisé, des jeux optimisés, une remise en forme et une connectivité transparente pour une large gamme d’appareils. [Notify Update] Cette mise à niveau inclut les modifications et améliorations répertoriées ci-dessous.

Les modifications exactes peuvent différer selon le modèle de votre appareil, le pays, etc.

Certaines des fonctionnalités modifiées peuvent nécessiter que vous vous connectiez à un compte Samsung.

Veuillez garder votre appareil à jour et vérifier régulièrement les mises à jour logicielles.

Une fois que vous avez installé cette version du système d’exploitation, vous ne pouvez pas désinstaller ou revenir à la version précédente. [Samsung Tizen OS Updated] Version du système d’exploitation Samsung Tizen Ingrade de 7 à & incluant les sources ouvertes et les nouvelles fonctionnalités.

Mise à niveau du moteur Web de la version 94 à 108 dans Samsung Tizen OS 8.0 [Home Screen] Pour votre onglet (recommandations personnalisées), l’onglet Live et l’onglet Applications ont été mis en place, permettant un accès facile au contenu et aux applications que vous souhaitez. [Watch Later] La fonctionnalité « Regarder plus tard » a été ajoutée à l’écran des détails du contenu, permettant aux utilisateurs d’enregistrer le contenu préféré dans une liste À regarder plus tard et d’en profiter facilement. [Samsung Daily+] Un centre de services de style de vie offrant des expériences utiles de la vie quotidienne a été ajouté à l’écran d’accueil. [Search] Le contenu récemment recherché et le contenu associé ont été mis en œuvre sous forme de recommandations. [Multi Control] Vous pouvez contrôler plusieurs appareils Samsung connectés avec le même compte Samsung à l’aide du même clavier et de la même souris. [Workout Tracker] En connectant votre Galaxy Watch, les données d’entraînement en temps réel, notamment la consommation de calories et la fréquence cardiaque, peuvent être surveillées. Pour plus de détails, référez-vous au guide disponible sur Daily+. [Remote Setting/123/Colour Button] En fonction de l’historique d’utilisation et des circonstances actuelles, des recommandations personnalisées en matière de canaux et de paramètres peuvent être fournies. [SmartThings] Les caméras IoT peuvent être utilisées via l’application Smart Things sur les appareils mobiles [Accessibility] Le raccourci d’accessibilité peut réorganiser ses options en fonction de la fréquence d’utilisation. [Programme guide] Le design a été mis à jour pour améliorer le confort d’utilisation et « Samsung TV Plus » a été ajouté en tant que nouvelle catégorie. [On-screen keypad] Les langues prises en charge ont été étendues. La fonction Glisser-Déposer de la souris a été améliorée et lorsqu’un appareil mobile est connecté, le pavé de saisie s’affichera automatiquement sur l’écran du mobile. [Game Bar] L’interface de la barre de jeu a été modifiée pour adopter le dernier design. [Multi View] Zoom sur écrans sur demande. Lors de la mise en miroir d’un appareil mobile, vous pouvez utiliser les commandes du clavier et de la souris. [Daily Board] Avec Daily Board, vous pouvez décorer l’écran avec de superbes fonds d’écran et des widgets utiles, même lorsque l’écran est éteint. [ConnecTime] Les nouvelles fonctionnalités incluent les appels vidéo, la messagerie et le partage d’écran mobile pour la télévision et les mobiles. [Security undate] Des mesures renforcées de protection des données ont été mises en œuvre (connexion au compte Samsung requise). [Q-Symphony] La configuration Surround des haut-parleurs Wi-Fi a été mise à niveau vers Q-Symphony, permettant la connexion au Music Frame. [Notice of change in supported apps] Certaines applications peuvent ne pas être compatibles avec Samsung Tizen OS 8.0. Vérifiez la compatibilité avec les fournisseurs d’applications avant de mettre à niveau votre appareil.

Samsung prévient que certaines applications pourraient ne pas encore fonctionner avec la dernière mise à jour de Tizen, v8.0, mais la mise à jour dans son ensemble ressemble à une mise à niveau bienvenue. Les utilisateurs peuvent choisir d’installer la mise à jour immédiatement lorsqu’elle arrive, lorsque le téléviseur est éteint, ou de le faire « plus tard ».

