Samsung déploie des accessoires Pokemon pour Galaxy Z Flip4, Galaxy Buds 2 Pro et plus

Si vous cherchiez une balle Poke, ne cherchez pas plus loin. Samsung lance une gamme d’accessoires sur le thème de Pokemon pour ses produits Galaxy, la société annoncé mercredi.

Alors que la ligne en édition spéciale a déjà fait ses débuts en Corée du Sud plus tôt cette année, des quantités limitées seront disponibles en ligne aux États-Unis à partir de lundi. Les accessoires sur le thème de Pokemon sont disponibles pour le Galaxy ZFlip 4, Galaxy Buds 2 Proet Montre Galaxy 5 série. Vous pouvez tous les attraper le 26 décembre sur Samsung.com.

L’étui en silicone Flip 4 a un anneau et affiche quatre personnages Pokeman et des boules de poke, et se vend 50 $. Le bracelet Watch 5 a un design Poke ball multicolore et se vend 40 $. Dernier point mais non le moindre, le chargeur Poke ball Buds 2 – conçu pour ressembler exactement à une vraie balle Poke – coûtera également 40 $. Le chargeur Poke ball fonctionnera avec d’autres versions de Samsung les airbuds aussi.

Si Pokémon n’est pas votre truc, n’ayez crainte. Au lieu de cela, consultez les accessoires de l’édition de vacances Samsung Star Wars Galactic pour le geek de George Lucas dans votre vie, qui sont disponibles maintenant et vont de 20 $ pour un bracelet Watch 4 à 150 $ pour le pack pack qui comprend tous les accessoires.