Samsung déploie Android 12L avec OneUI 4.1.1 sur les anciens pliables

Samsung lance maintenant la mise à jour OneUI 4.1.1 avec Android 12L à bord des Galaxy Z Flip3 et Z Fold3.

La mise à jour implique un téléchargement de 1 500 Mo et apporte un tas d’améliorations pour les téléphones pliables, comme le multitâche amélioré avec une nouvelle barre des tâches, ainsi que des options comme la modification de l’arrière-plan de l’appel, une meilleure recherche, une option pour ajuster la fluidité des mouvements. Le correctif de sécurité du 1er août est également inclus.

Les anciens Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip sont tous en ligne pour obtenir également le nouveau firmware.

Les fonctionnalités les plus importantes d’Android 12L et OneUI 4.1.1 sont la nouvelle barre des tâches, qui apparaît automatiquement lorsque vous êtes dans le tiroir de l’application ou dans l’écran des applications et vous permet de passer rapidement d’une application à l’autre, d’ouvrir rapidement des applications en écran partagé affichez et enregistrez vos paires d’écran partagé préférées et ouvrez-les directement.

Il y a un nouveau geste à deux doigts pour basculer entre l’écran complet et l’écran partagé – il suffit de glisser vers l’intérieur depuis le côté gauche ou droit, ou depuis le bas de l’écran.







La mise à jour OneUI 4.1.1 pour le Galaxy Z Fold3