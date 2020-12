L’état de l’Uttar Pradesh, dans le nord de l’Inde, a annoncé vendredi qu’il offrirait des incitations financières au sud-coréen Samsung Electronics pour la création d’une usine d’affichage de 48,25 milliards de roupies (654,36 millions de dollars). Samsung est en train de relocaliser l’usine à l’État depuis la Chine, a déclaré l’administration de l’Uttar Pradesh dans un communiqué, une décision qui contribuera à stimuler la campagne phare du Premier ministre Narendra Modi pour faire de l’Inde un centre de fabrication.

L’Inde est le deuxième marché mondial des smartphones avec un potentiel de croissance important, ce qui a poussé des entreprises telles que Samsung à se développer localement. New Delhi plus tôt cette année a également approuvé des incitations financières – dans le cadre d’un plan fédéral de 6,65 milliards de dollars visant à stimuler la production nationale de smartphones – pour 16 entreprises, dont Samsung et les principaux fournisseurs d’Apple Foxconn, Wistron et Pegatron.

Vendredi, l’Uttar Pradesh a déclaré que Samsung recevrait 7 milliards de roupies d’avantages financiers et obtiendrait également une exonération d’une taxe payable sur le transfert de terrain pour l’usine. Samsung avait sollicité des incitations fiscales et autres auprès de l’Uttar Pradesh pour cette usine de fabrication d’écrans pour smartphones, a précédemment rapporté Reuters.

L’unité, qui devrait créer 510 emplois directs, devrait être opérationnelle l’année prochaine. Samsung exploite déjà l’une des plus grandes usines de fabrication de téléphones mobiles au monde dans l’Uttar Pradesh.