Samsung définit les possibilités de vie à domicile avec l’expansion mondiale de sa gamme sur mesure lors de l’événement Bespoke Home 2022 – Samsung Global Newsroom

Samsung élargit sa vision de la maison sur mesure en présentant de nouvelles options de conception personnalisables, des services connectés plus intelligents ainsi que des solutions durables pour prolonger le cycle de vie des produits

Samsung Electronics accueille aujourd’hui Bespoke Home 2022, la deuxième vitrine annuelle des appareils Samsung Bespoke. Le thème de cette année est construit sur le concept de l’expansion de l’espace, de l’expérience et du temps travaillant ensemble pour offrir une expérience de vie à la maison qui va au-delà des appareils électroménagers conventionnels.

« La réponse positive de l’événement Bespoke Home l’année dernière nous a montré notre vision d’une meilleure vie à la maison grâce à une conception inspirante, à la personnalisation et à la connectivité intelligente qui a touché un accord avec les gens du monde entier », a déclaré JaeSeung Lee, président et responsable de Digital Appliances Business chez Samsung Electronique. « Cette année, nous sommes ravis de poursuivre notre vision en offrant aux consommateurs davantage de moyens de s’exprimer, de découvrir les services connectés et de vivre plus durablement chez eux avec Bespoke. »

Agrandissement de la maison sur mesure 2022

Cette année, Samsung propose une expérience plus holistique en étendant Bespoke dans toute la maison. Au centre de la vitrine se trouvent des appareils de cuisine et de vie mis à jour avec des couleurs élégantes, des fonctionnalités mises à jour et des finitions haut de gamme. La nouveauté de cette gamme est le lancement mondial de la laveuse et sécheuse Bespoke AI ainsi que de l’ensemble de cuisine Bespoke.

Pour le marché européen, le package comprend les tout nouveaux fours Bespoke alimentés par l’IA qui devraient être lancés au second semestre de cette année. Le four Bespoke offre des fonctionnalités connectées via l’application SmartThings, ce qui rend la cuisson plus simple et plus efficace tout en offrant de délicieux résultats. L’AI Pro Cooking™ peut reconnaître les ingrédients, optimiser les réglages en conséquence et surveiller les aliments pendant la cuisson pour éviter qu’ils ne soient trop ou pas assez cuits. La fonction Dual Cook Steam™ permet aux utilisateurs de préparer à la fois des plats sains à la vapeur et des aliments cuits au four en utilisant différents réglages en même temps. De plus, la fonction Sense-to-Open ouvre facilement la porte du four d’une simple pression, ce qui permet un design élégant et minimal avec une porte plate sans poignée. Le reste de l’ensemble, y compris le lave-vaisselle et la table de cuisson à induction, sera disponible au second semestre 2022.

S’étendant de la cuisine à l’espace de vie, la nouvelle blanchisserie Bespoke AI sera disponible aux États-Unis ainsi qu’en Europe en juillet. Aux États-Unis, la laveuse Bespoke AI, avec une impressionnante capacité Ultra de 5,3 pieds cubes,1 facilite la lessive, quelle que soit la taille de la charge. AI OptiWash™ optimise chaque lavage en utilisant la quantité parfaite d’eau et de détergent en fonction du degré de salissure de votre linge, tandis que le système de distribution automatique offre une solution simple pour stocker et distribuer automatiquement le détergent. Les rondelles AI sur mesure pour les États-Unis seront disponibles en quatre couleurs et matériaux : Brushed Navy, Brushed Black, Silver Steel et Forest Green.2

Le séchoir Bespoke AI offre un séchage optimal AI avancé qui surveille en permanence la teneur en eau avec un capteur amélioré et optimise intelligemment le cycle pour sécher les articles en profondeur. Il contrôle également automatiquement la durée et la température du cycle pour protéger les vêtements de la surchauffe.3 De plus, le capteur d’humidité avancé détecte les changements d’humidité et de niveau d’humidité pour ajuster la température et la durée de séchage pour une efficacité maximale. La fonction Smart Dial personnalise le linge en reconnaissant les paramètres de lavage et de séchage fréquemment utilisés par les utilisateurs. De plus, conçus pour fonctionner de manière optimale en paire, les utilisateurs de la laveuse et de la sécheuse Bespoke AI peuvent laver, sécher et avoir leurs vêtements prêts à porter en une heure grâce aux fonctions Super Speed ​​Washer et Super Speed ​​Dry.

Pour le marché européen, le nouveau lave-linge et sèche-linge Bespoke AI sera doté des dernières technologies d’économie d’énergie et de fonctions écologiques de Samsung, notamment AI Ecobubble™, AI Wash et SpaceMax™.

Également lors de l’événement, Samsung a souligné comment les conceptions de Bespoke ont évolué à travers une variété de concours de conception, de collaborations d’artistes et de panneaux en édition limitée, tous présentant des services de personnalisation véritablement sur mesure. Samsung a collaboré sur des conceptions de panneaux en édition limitée avec des artistes notables, notamment Andy Rementer et Alex Proba, et Samsung fait passer la personnalisation à un niveau supérieur avec le service MyBespoke récemment annoncé aux États-Unis. MyBespoke offrira aux clients la possibilité de concevoir et de créer des panneaux de réfrigérateur à portes françaises personnalisés et uniques en leur genre en utilisant leurs propres illustrations, impressions et Photos. Les panneaux imprimés personnalisés MyBespoke de Samsung seront disponibles plus tard cette année aux États-Unis.

Une vie à la maison plus intelligente et plus pratique

Une expérience connectée sur mesure va au-delà du simple contrôle des appareils avec une application. Il s’agit de créer des expériences de maison connectée personnalisées à l’aide d’une technologie basée sur l’IA pour rendre la vie à la maison plus pratique, pour les utilisateurs individuels. Pour améliorer ces capacités, Samsung lance SmartThings Home Life en juin dans le monde. Un hub de connectivité qui combine six services domestiques essentiels : cuisine, énergie, entretien des vêtements, soins des animaux domestiques, soins de l’air et soins à domicile. SmartThings Home Life permet aux utilisateurs de personnaliser la façon dont leurs appareils fonctionnent ensemble en fonction des services dont ils ont besoin.

Durabilité du début à la fin

L’engagement envers l’environnement est depuis longtemps au cœur de la conception des produits Samsung. Les derniers appareils Bespoke ne font pas exception, tous conçus avec un cycle de vie de produit durable à l’esprit du début à la fin.

Les appareils Samsung Bespoke sont conçus pour être aussi efficaces et écologiques que possible. En commençant par la production, par exemple, Samsung s’efforce de prévenir la contamination des sols en minimisant les déchets générés par les usines, y compris les fragments de verre. Dans cette veine, Samsung recycle également les matériaux liquides tels que l’huile usée et la peinture en carburant afin qu’ils puissent être utilisés plus tard. En fait, les installations de fabrication de Samsung pour les appareils numériques en Corée ont atteint un taux de recyclage des déchets industriels de 93 % en 2019, qui est passé à 98 % en 2021. Samsung continuera d’augmenter le taux de recyclage à l’avenir.

En termes de livraison de produits, Samsung limite la dépendance excessive aux ressources naturelles en utilisant des emballages écologiques que les consommateurs peuvent réutiliser à la maison. Samsung propose également des manuels numériques via des codes QR pour réduire la production de manuels papier.

Les caractéristiques durables s’étendent également aux produits utilisés. Les réfrigérateurs Samsung utilisent un compresseur à onduleur numérique avancé tandis que les lave-linge Samsung exploitent une technologie telle que AI Ecobubble ™. Grâce à des technologies aussi innovantes, Samsung a pu réduire sa consommation d’énergie de 67 %4 pour les réfrigérateurs encastrables de 2000 à 2020 et 53 %5 pour lave-linge à tambour de 2011 à 2020. Le résultat de ces efforts éco-responsables a été reconnu par les certifications Energy Star. En fait, tous les lave-linge et lave-vaisselle à chargement frontal ainsi que 91 % des réfrigérateurs Samsung vendus aux États-Unis sont certifiés Energy Star. Pour les utilisateurs de Samsung, cela signifie réduire les coûts énergétiques tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Le service SmartThings Energy peut également aider les utilisateurs à économiser de l’énergie en éteignant facilement les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés ainsi qu’en ajustant les stores et les climatiseurs, en atténuant le gaspillage d’énergie tout en créant des habitudes durables à la maison.

Enfin, pour tout appareil électroménager, une élimination appropriée à la fin du cycle de vie du produit est de la plus haute importance tout au long du processus de durabilité. Garantissant des appareils électroménagers plus durables, à partir de juillet, Samsung offre une garantie de 20 ans,6 le plus long proposé par Samsung en Europe et aux États-Unis pour les composants d’appareils clés tels que les moteurs à onduleur numérique et les compresseurs à onduleur numérique pour les produits sur mesure. De plus, grâce aux conceptions modulaires de Bespoke, les utilisateurs peuvent personnaliser la conception de leurs appareils à la maison lorsqu’ils changent, au lieu d’en acheter de nouveaux.

En fin de compte, les produits Samsung sont conçus pour être flexibles, durables et efficaces, prolongeant le cycle de vie du produit tout en réduisant les déchets. Ces efforts reflètent la façon dont Samsung contribue à créer un avenir plus durable.

Rejoignez le stand d’exposition Samsung à EuroCucina à Milan situé à Fiera Milano, Rho (Italie) pour en savoir plus sur les nouveautés de Bespoke Home cette année. Vous pouvez également en savoir plus sur l’événement Bespoke Home Media Day prévu le 7 juin à 16h00 CEST (23h00 KST / 10h00 EST). L’événement Bespoke Home Media Day 2022 sera diffusé sur la chaîne YouTube mondiale de Samsung, Samsung Newsroom et Samsung.com.

1 Capacité Ultra de 0,15 mètre cube (5,3 pieds cubes) disponible uniquement sur les machines à laver Bespoke vendues aux États-Unis.

2 Forest Green sera disponible en octobre 2022 avec d’autres couleurs disponibles en juillet.

3 Basé sur un algorithme créé par l’IA.

4 La con la capacité nette en litres (basée sur l’étiquette énergétique de l’UE) est SL39SP3 / XEU vendue en 2000 et RB37R5 ** R ** en 2020.

5 La consommation d’énergie électrique du lave-linge Samsung (type tambour) a été réduite d’environ 53 % de l’année 2011 (appliquée par la réglementation énergétique récemment révisée en Europe) à l’année 2020. Les modèles comparés pour calculer la consommation d’énergie électrique (sur la base de l’EEI du rapport énergétique de l’UE) sont WF0704L7W vendus en 2011 et WW12R640U0M en 2020.

6 Digital Inverter Compressor dans les réfrigérateurs vendus en Europe et Digital Inverter Motor dans les machines à laver vendues en Europe et fabriquées aux États-Unis.