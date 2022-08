Samsung déballé est dans 3 jours. Voici comment le regarder en direct

Que ce passe-t-il Samsung Unpacked sera diffusé en direct le 10 août, détaillant probablement la prochaine gamme de téléphones pliables de la société. Pourquoi est-ce important Samsung atteindra sa quatrième génération de téléphones pliables, qui a commencé avec le Galaxy Z Fold en 2019. Et après Au fur et à mesure que l’espace des téléphones pliables se développe, les rumeurs Z Fold 4 et Z Flip 4 pourraient révéler des fonctionnalités que nous verrons dans les téléphones pliables d’autres sociétés au cours de la prochaine année, telles que les rumeurs d’appareils de Motorola et Google.

Samsung d’août 2022 déballé n’est plus qu’à quelques jours. L’événement, qui est prévu pour le mercredi 10 août, mettra probablement en vedette les prochains modèles de la Galaxy Z Fold et le Z Flip. La rumeur Galaxy Z Fold 4 et Retournement Z 4 seraient les successeurs des 1 800 $ Pliage en Z 3 et le 1 000 $ Z Flip 3et l’art promotionnel de Samsung pour l’événement présentant un téléphone Z Flip semble taquiner les nouveaux téléphones pliables qui sont en route.

En plus des téléphones pliables, Samsung pourrait également donner un aperçu de l’avenir de sa gamme Galaxy Watch, alors que Samsung poursuit sa collaboration avec Google sur la dernière version du Porter le système d’exploitation OS. Cette version de Wear OS, qui intégrera à terme des fonctionnalités de Fitbit de Google — est actuellement sur l’année dernière Montre Galaxy 4. Maintenant que cela fait un an que cette montre a fait ses débuts, Samsung pourrait avoir un nouveau Montre Galaxy 5 prêt pour 2022 avec de nouveaux détails sur Wear OS. Certaines annonces révélées par Samsung pourraient même se retrouver chez Google Montre Pixel Plus tard cette année.

Samsung déballé aura lieu en direct à partir de 6 h 00 PT (9 h HE) le 10 août, la société prévoyant de diffuser sur La chaîne YouTube de Samsung, Samsung.com et Salle de presse de Samsung. À l’approche de l’événement, nous intégrerons le flux en direct dans ce message.

CNET organisera également une couverture en direct, y compris un avant et après le spectacle, mettant en lumière les dernières révélations de la gamme Galaxy de Samsung. Cet événement en direct sera diffusé sur Chaîne YouTube de CNETet sera accompagné de rapports du personnel de CNET.

Le prochain événement Unpacked de Samsung survient alors que des téléphones comprenant la dernière puce Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 arrivent sur le marché, y compris le OnePlus 10Tla Asus Zenfone 9 et le Red Magic 7S Pro. Il arrive également environ un mois avant qu’Apple ne dévoile sa gamme d’iPhone 2022, qui devrait coïncider avec la iPhone 14 et la diffusion publique de iOS 16.