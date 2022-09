Samsung Data Breach affecte les clients américains

Samsung a détaillé ce matin une violation de données qui a affecté ses systèmes américains et finalement compromis certaines informations des utilisateurs. Avant de plonger trop profondément, sachez que Samsung déclare spécifiquement que les informations de sécurité sociale, de carte de crédit et de carte de débit de l’utilisateur n’ont pas été affectées.

Bien que les éléments les plus importants n’aient pas été touchés, Samsung déclare qu’un tiers a pu acquérir des informations sur les clients telles que les noms, les coordonnées, les informations démographiques, la date de naissance, ainsi que les détails d’enregistrement du produit. Ce ne sont pas des riens, donc Samsung suggère que les gens restent vigilants en ce qui concerne la vérification de vos rapports de crédit pour rechercher des activités suspectes.

Voici ce que dit Samsung.

Chez Samsung, la sécurité est une priorité absolue. Nous avons récemment découvert un incident de cybersécurité qui a affecté certaines informations client.

Fin juillet 2022, un tiers non autorisé a acquis des informations de certains des systèmes américains de Samsung. Le ou vers le 4 août 2022, nous avons déterminé, grâce à notre enquête en cours, que les informations personnelles de certains clients étaient affectées. Nous avons pris des mesures pour sécuriser les systèmes concernés, avons engagé une entreprise externe de cybersécurité de premier plan et nous nous coordonnons avec les forces de l’ordre.

Nous voulons assurer à nos clients que le problème n’a pas eu d’impact sur les numéros de sécurité sociale ou les numéros de cartes de crédit et de débit, mais dans certains cas, il peut avoir affecté des informations telles que le nom, les coordonnées et les informations démographiques, la date de naissance et les informations d’enregistrement du produit. Les informations concernées pour chaque client concerné peuvent varier. Nous informons nos clients pour les sensibiliser à ce problème.