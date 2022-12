Samsung crée une aventure inoubliable en France avec la plus grande signalisation LED circulaire d’Europe – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a équipé la nouvelle attraction phare, “Chasseurs de Tornades”, du parc à thème du Futuroscope à Poitiers, en France, d’une technologie innovante pour offrir une expérience immersive et réaliste aux visiteurs. La collaboration de Samsung avec Futuroscope Management and Development (FMD) a permis de donner vie à cette attraction à couper le souffle, faisant de la signalisation installée par Samsung le plus grand écran LED circulaire à 360 degrés d’Europe.

La nouvelle attraction Chasseurs de Tornades, est le résultat de quatre années de travail assidu entre l’équipe FMD et Samsung, un leader de l’industrie sur le marché mondial de la signalisation au cours des 13 dernières années consécutives.1 La collaboration a produit une expérience d’audience complètement immersive grâce à l’utilisation d’une technologie audiovisuelle de pointe.

Le concept derrière l’attraction est une aventure passionnante où les spectateurs affrontent les éléments les plus extrêmes de la nature, les plongeant dans une expérience tourbillonnante immersive créée par Samsung. Basé sur l’histoire des Chasseurs de Tornades, les visiteurs suivent une équipe de chercheurs dans leur véhicule tout-terrain à la poursuite des tornades.

Assis au sommet d’une plate-forme rotative dynamique, les invités se retrouvent face à face avec l’intensité d’une puissante tornade sur le plus grand mur LED circulaire d’Europe. L’énorme mur LED de Samsung mesure 17 mètres de diamètre sur huit mètres de haut avec une surface totale de 420 mètres carrés, ce qui en fait le plus grand écran LED de ce type dans un parc d’attractions que Samsung ait installé dans le monde.

Collectivement, il est composé de 800 armoires LED de la série Samsung Indoor IFR et offre une résolution de 21K pour une immersion hyper réaliste. Grâce à la technologie HDR LED, les scènes sont optimisées pour un contraste élevé afin d’afficher des images détaillées et réalistes. La sortie lumineuse maximale est de 2 400 nits et le taux de contraste statique est de 12 000: 1, ce qui permet une qualité d’image supérieure.

L’attraction elle-même est un théâtre de mouvement dynamique de 120 places entouré d’un écran LED à 360 degrés. Quatre parties de l’écran descendent pour laisser le public entrer et sortir, ainsi que pour voir deux spectacles en direct à travers les portes coulissantes. Les propriétés de conception flexibles de la solution IFR la rendent adaptée à n’importe quel endroit, s’alignant parfaitement avec les dimensions circulaires nécessaires à cette attraction unique. De plus, la solution IFR fournit le double de l’alimentation électrique, ce qui confère à l’attraction une plus grande fiabilité.

Un point culminant de l’attraction est les murs LED amovibles où les acteurs jouent — une partie de l’attraction que Samsung a été choisie pour équiper d’un écran LED composé de 105 vitrines. Pour créer une expérience véritablement immersive pour les visiteurs dès leur entrée dans l’attraction, Samsung a équipé la zone “pré-spectacle” de 20 armoires LED pour créer un théâtre optique appelé “hologramme”.

« L’écran circulaire que nous avons installé au Futuroscope est le plus grand projet LED que nous ayons réalisé », a déclaré Jeremy Taghon, responsable de la division CE B2B chez Samsung Electronics France. “Je suis impressionné et reconnaissant pour le travail acharné et le partenariat entre FMD et Samsung qui ont donné vie à cette étape technologique importante.”

« Le rapport de contraste, l’image, la netteté, c’est juste incroyable. Une attraction comme celle-ci est faite pour durer au moins 15 ans, et la LED est la seule technologie suffisamment durable », a déclaré Yannis Marchet, directeur du développement et des projets chez FMD. “Lorsque la direction a convenu que nous pouvions travailler avec Samsung, tout s’est bien passé.”

L’attraction a remporté plusieurs prix internationaux en 2022, dont “Best New Ride” aux European Star Awards et “Best Product Innovation” ainsi que “Best Dark Ride or Media-based Experience” aux ParkWorld Excellence Awards. Plus récemment, il a remporté le prix «Outstanding Achievement» de la Themed Entertainment Association, une distinction considérée comme le prix de la meilleure attraction au monde.

En installant la plus grande signalisation LED circulaire à 360 degrés d’Europe, Samsung a permis à FMD d’épater les visiteurs du Futuroscope avec une expérience audiovisuelle fascinante à nulle autre pareille.

Regardez la vidéo complète sur les installations innovantes de Samsung au Futuroscope ici :



1 Samsung a été la marque d’affichage numérique la plus vendue pendant 13 années consécutives par Omdia. (Remarque : les téléviseurs grand public, ainsi que les téléviseurs commerciaux légers et d’accueil utilisés pour la signalisation sont exclus.)