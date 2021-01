Samsung Display a confirmé qu’il fonctionnait sur des écrans enroulables et coulissants, similaires à ce que LG a taquiné lors de son événement CES 2021. La division d’affichage du conglomérat avait également d’autres idées intéressantes à partager.

Le vice-président senior de Samsung Display, Choi Kwon-young, a pris la parole après la publication de son rapport financier par la société et a déclaré que ses premiers écrans enroulables et coulissants arriveraient cette année. Il est raisonnable de penser que la division mobile de Samsung sera la première à les adopter, mais cela n’a pas été explicitement confirmé.

Pendant ce temps, nous devrions voir les écrans rabattables adopter de nouvelles technologies, tandis que la société s’appuiera sur des fonctionnalités telles que le taux de rafraîchissement variable et la faible puissance pour rester en tête sur le marché OLED régulier de plus en plus encombré. Malheureusement, les technologies qui pourraient embellir le Z Flip3 et le Galaxy Fold3 ont été nommées.

