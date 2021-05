Samsung confirme qu’il déplace sa Galaxy Watch vers Wear OS

Le vice-président de Samsung et responsable du développement logiciel, Janghyun Yoon, a publié une déclaration confirmant que les futures Galaxy Watches exécuteront effectivement le système d’exploitation Wear de Google, au lieu de Tizen OS.

La confirmation intervient après des mois de spéculations et de rumeurs, qui au début semblaient carrément impossibles et qui sont devenues plus sérieuses avec le temps.

Yoon ne donne aucun détail sur les smartwatches que Samsung a dans le pipeline, mais ajoute que les smartwatches actuelles de Tizen OS bénéficieront d’un support de trois ans à compter du lancement du produit.

Notre dernière information est que Samsung fabrique deux montres – la Galaxy Watch4 et la Watch Active4 – qui viendront sans prise en charge de la lecture de la glycémie. La Galaxy Watch4 (42 mm et 46 mm) et la Galaxy Watch Active4 (40 mm et 42 mm) devraient bientôt arriver avec OneUI fonctionnant au-dessus de Wear OS et prenant en charge ses nombreuses applications tierces.