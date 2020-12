Vous avez entendu les rumeurs, entendez-les maintenant de la bouche du cheval. TM Roh, président et chef de la division mobile de Samsung, a écrit un article de blog dans lequel il célèbre ce que l’entreprise a accompli en 2020 et ce qu’elle s’est engagée à faire l’année prochaine.

Vous devez lire vers le bas et lire entre les lignes, mais le message est assez clair – Samsung lancera la série Galaxy S21 en janvier et elle prendra en charge le S Pen. Voici les citations importantes:

«Merci à tous ceux qui nous ont soutenus en 2020. J’ai hâte d’en partager davantage en janvier!» conclut le post, peu de temps après cette promesse: «Nous avons également prêté attention aux aspects préférés des gens de l’expérience Galaxy Note et sommes ravis d’ajouter certaines de ses fonctionnalités les plus appréciées à d’autres appareils de notre gamme.»

La prise en charge du S Pen sera très probablement limitée au Galaxy S21 Ultra et pourra également être ajoutée à la série Z pliable, mais Roh évite de tels détails pour le moment. Pourtant, tout son article de blog vaut la peine d’être lu, vous pouvez suivre le lien Source en bas si vous êtes curieux.

Avec la fin de la ligne Note, «Nous élargirons notre gamme de produits pliables», dit l’exécutif de Samsung et fait allusion au fait que le facteur de forme innovant deviendra plus accessible (la rumeur dit qu’il y aura quatre pliables Galaxy Z l’année prochaine).

Et ce n’est pas tout ce sur quoi Samsung travaille. «Soyez à l’affût des capacités vidéo et caméra ultra-intelligentes de qualité professionnelle en 2021.»

Des rapports non confirmés affirment que le S21 Ultra utilisera un capteur principal de 108 MP de nouvelle génération et poussera le périscope à un grossissement de 10x (en plus d’un module de zoom plus traditionnel). L’événement Samsung Unpacked est prévu à la mi-janvier avec une disponibilité de quelques semaines après cela, bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle à ce sujet (mais cela ne peut pas être loin maintenant, décembre est à mi-chemin).

Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne les performances de Samsung en 2020, TM Roh a souligné la grande réception du Galaxy Z Fold2, ainsi que le fait qu’il y a maintenant 20 appareils connectés à la 5G dans l’écurie Galaxy (téléphones et tablettes). L’entreprise a mis davantage l’accent sur la durabilité et travaille à prolonger la longévité de ses produits.

À partir de 2021, les capacités d’intelligence artificielle des appareils Galaxy seront étendues pour optimiser l’expérience globale. De plus, de nouvelles expériences Ultra-WideBand (UWB) sont en cours, utilisant les capacités de positionnement et de détection de direction de la technologie.

«Ce sera une nouvelle année épique», déclare Roh.

La source