Samsung confirme que le Galaxy Ring sera disponible en Australie à la mi-octobre – Samsung Newsroom Australia

Le Galaxy Ring est le tout nouveau format de Samsung, offrant le puissant capteur et la technologie de suivi du bien-être de Samsung dans son plus petit appareil portable à ce jour.

Dévoilé au Galaxy Unpacked de Paris aux côtés des séries Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7 et Galaxy Buds3, le Galaxy Ring sera proposé aux clients australiens en exclusivité sur Samsung.com et dans les Samsung Experience Stores à partir de la mi-octobre. L’Australie est le premier pays de la région Asie du Sud-Est et Océanie à commercialiser la dernière technologie portable de Samsung.

Conçu pour un port prolongé et une surveillance simplifiée du bien-être 24h/24 et 7j/7, le Galaxy Ring est léger[1] et confortable avec un design concave élégant et distinctif. Toutes les données et informations sont intégrées dans Samsung Health[2] pour un accès transparent au sein d’une plateforme cohérente sans abonnement. Le sommeil étant la base du bien-être, Galaxy Ring est le format optimal pour offrir la meilleure analyse du sommeil de Samsung et un puissant algorithme d’IA du sommeil, basé sur de toutes nouvelles mesures du sommeil pour une analyse et une compréhension plus détaillées du sommeil.[3]

En combinant des informations et des données holistiques avec Galaxy AI[4] Sur l’application Samsung Health, le Galaxy Ring offre des expériences de bien-être personnalisées et sur mesure et constitue un ajout intéressant à la gamme de produits portables. Avec le lancement très attendu du Galaxy Ring, les Australiens pourront bientôt profiter d’une expérience inégalée à chaque étape de leur parcours de bien-être avec un format minimaliste et élégant.

La bague Galaxy sera disponible en neuf tailles, de 5 à 13, et trois choix de couleurs : noir titane, argent titane et or titane.

Pour garantir un ajustement parfait, le kit de dimensionnement Galaxy Ring sera proposé aux clients dans le cadre du processus de paiement.

Choisissez une taille, essayez-la. Vérifiez la position des trois capteurs sur la partie inférieure et l’indicateur sur la surface extérieure. Portez la bague d’essai de manière à ce que les capteurs soient orientés vers le haut. Assurez-vous que l’indicateur se trouve également du côté de la paume. Lorsque vous avez trouvé la bague qui vous convient, bougez vos doigts. La taille des doigts peut varier d’un jour à l’autre, il est donc recommandé de garder la bague pendant au moins 24 heures. Continuez votre journée et dormez toute la nuit. Si votre doigt est confortable après 24 heures, c’est votre taille de bague Galaxy.

Pour plus d’informations et pour être informé lorsque le Galaxy Ring sera disponible à la vente, les Australiens sont encouragés à manifester leur intérêt ici.

[1] Le poids de la bague Galaxy varie selon la taille. La taille 5 de la bague Galaxy est de 2,3 g, la taille 6 de la bague Galaxy est de 2,4 g, la taille 7 de la bague Galaxy est de 2,4 g, la taille 8 de la bague Galaxy est de 2,6 g, la taille 9 de la bague Galaxy est de 2,7 g, la taille 10 de la bague Galaxy est de 2,8 g, la taille 11 de la bague Galaxy est de 3,0 g, la taille 12 de la bague Galaxy est de 3,0 g et la taille 13 de la bague Galaxy est de 3,0 g.

[2] Pour les fonctionnalités d’IA de Samsung Health, les données de santé suivies depuis le Samsung Galaxy Ring doivent être synchronisées avec l’application Samsung Health. Nécessite au moins les données d’activité, de sommeil et de fréquence cardiaque de la veille. Non destiné à être utilisé pour la détection, le diagnostic ou le traitement d’un quelconque problème médical.

[3] Samsung Health et Galaxy Ring ne sont pas des appareils médicaux/thérapeutiques. Ils sont uniquement destinés à des fins de remise en forme et de bien-être et ne sont pas destinés à être utilisés pour le diagnostic de maladies ou d’autres conditions ; ou pour la guérison, l’atténuation, le traitement ou la prévention d’une maladie ; ou pour la prévention ou le contrôle de la conception ou de la grossesse. Samsung vous recommande de consulter votre médecin avant de participer à un programme d’exercice. Doit être associé à un smartphone Galaxy compatible

[4] Certaines fonctionnalités d’IA de Galaxy nécessitent une connexion Internet, un compte Samsung et Google. Les fonctionnalités d’IA seront fournies gratuitement jusqu’à fin 2025 sur les appareils Samsung Galaxy pris en charge.