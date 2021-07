Samsung confirme officiellement la date du 11 août pour l’événement Galaxy Unpacked

Samsung a officiellement programmé l’événement Galaxy Unpacked pour le 11 août (fausse surprise). L’événement commencera à 14h00 UTC et sera diffusé en direct sur Samsung.com – nous aurons un article pour vous le rappeler afin que vous ne le manquiez pas.

le succursale britannique de Samsung annonce déjà que les précommandes vont bientôt commencer. Vous pourrez échanger un ancien téléphone, une tablette ou même une montre connectée pour obtenir une remise sur les nouveaux appareils. Ou si vous faites partie du programme de mise à niveau Samsung, il est peut-être temps de passer à un nouvel appareil. Samsung FR prend également des réservations en promettant certains avantages si vous agissez maintenant, y compris jusqu’à 100 $ de crédit d’échange supplémentaire.

À présent, la plupart des gens devraient être familiarisés avec les appareils qui seront présentés lors de l’événement Unpacked. Les deux stars du salon seront les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3, suivis des Galaxy Watch4 et Watch4 Classic et des Galaxy Buds2.

Il est possible que nous voyions également de nouvelles tablettes (les modèles Galaxy Tab S8) et un nouveau téléphone Fan Edition (le Galaxy S21 FE), bien que leur présence soit incertaine.

La source