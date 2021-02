Samsung UK a révélé que les précommandes de la série Galaxy S21 avaient établi un nouveau record et dépassé les précommandes des précédentes séries Galaxy S20 et Galaxy S10.

Les numéros de pré-commande exacts n’ont pas été révélés bien que le Galaxy S21 Ultra ait été décrit comme le modèle le plus populaire représentant plus de la moitié de toutes les ventes. Cette nouvelle survient près de deux semaines après le début des ventes ouvertes de la série S21 et près d’un mois depuis l’ouverture des précommandes initiales.

Nous avons récemment publié notre critique écrite du Galaxy S21 +. Vous pouvez également vous diriger dans cette direction pour notre revue Galaxy S21 ou ici pour notre revue S21 Ultra.

