Samsung confirme la date du 11 août pour l’événement Unpacked, la cache rapidement

Pour une raison quelconque, Samsung hésite à s’engager officiellement sur une date pour l’événement Unpacked qui apportera la prochaine génération de pliables, de nouvelles montres et d’écouteurs TWS. Nous avons vu des preuves que cela se produira le 11 août et maintenant il y en a plus.

Celui-ci vient de Samsung lui-même, le sous-site russe, en particulier. Il dit : « L’avenir se déroulera d’une nouvelle manière. Très bientôt » et épingle l’heure au 11 août à 17h00, heure de Moscou (c’est-à-dire 14h00 UTC).

Les formes abstraites représentent le grand Galaxy Z Fold3 et le plus petit Galaxy Z Flip3. Bien sûr, ce teaser a été retiré. L’événement est encore dans un mois, mais le chat est sorti du sac, alors à quoi bon essayer de le garder caché ?

Les rendus des appareils à venir, y compris le Galaxy Watch4 et Watch4 Classic, ainsi que les Galaxy Buds2, ne sont certainement pas restés cachés. Amazon Canada a même brièvement répertorié les montres tandis que la FCC a certifié le S Pen Pro pour une utilisation avec le Z Fold3.

