Samsung commence à tester One UI 5.1 pour la série Galaxy S20

Samsung a commencé à tester One UI 5.1 pour la série Galaxy S22 le mois dernier, et maintenant un nouveau rapport affirme que la société a également commencé à tester la mise à jour pour la gamme S20.

One UI 5.1 est testé en interne pour les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra avec la version de firmware G980FXXUFHWA1 (« X » diffère selon le modèle).

Samsung Galaxy S20 Ultra

Nous n’avons pas encore le journal des modifications complet de One UI 5.1 pour la série Galaxy S20, mais il devrait apporter un écran de verrouillage et d’autres personnalisations de l’interface utilisateur aux produits phares Samsung 2020 et aux autres smartphones éligibles.

Samsung pourrait introduire One UI 5.1 le 1er février, date à laquelle il devrait dévoiler la série Galaxy S23.

Via